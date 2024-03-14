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Akaryakıta zam haberiyle istasyonlarda yoğunluk yaşandı

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Bu gece benzin ve mazota zam geleceği haberlerinden ardından akaryakıt istasyonlarında akşam saatlerinde yoğunluk, yer yer kuyruklar oluştu. Zamsız fiyatlardan benzin ve mazot almak isteyenler bir miktar daha ucuz yakıt için kuyrukta beklemeyi yeğledi.

Bu gece benzin ve mazota zam geleceği haberlerinden ardından akaryakıt istasyonlarında akşam saatlerinde yoğunluk, yer yer kuyruklar oluştu. Zamsız fiyatlardan benzin ve mazot almak isteyenler bir miktar daha ucuz yakıt için kuyrukta beklemeyi yeğledi.

Sektör kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, bu gece yarısından itibaren litre fiyatında benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam gelecek. Yeni zamla benzinin litre fiyatının İstanbul'da 42,06 TL'ye, Ankara'da 42,79 TL'ye, İzmir'de 43,00 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Motorinin zamlı fiyatının ise İstanbul'da 41,82 TL'ye, Ankara'da 42,61 TL'ye, İzmir'de 42,82 TL'ye yükseleceği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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