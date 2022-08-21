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Akademik personel olmak için koştular

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Akademik personel olmak için koştular Sivas'ta adaylar saat 10.00'da başlayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sınavına yetişebilmek için koştular Sivas'ta adaylar saat 10.00'da başlayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sınavına yetişebilmek için koştular.

Akademik personel olmak için koştular

Sivas'ta adaylar saat 10.00'da başlayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sınavına yetişebilmek için koştular

SİVAS - Sivas'ta adaylar saat 10.00'da başlayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sınavına yetişebilmek için koştular.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde ALES sınavına girecek olan adaylar sınava yetişebilmek için zamanla yarıştılar. Saatler kapıların kapanmasına yaklaşınca giriş kapısı önünde yoğunluk yaşandı. Bazı adaylar ise sınava yetişmek için koştular.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Güncel

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