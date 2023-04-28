AK Partili vekil adayı Emine Timuçin, "Aslında kriz yok, alım gücü çoğaldı" dedi! Verdiği ekmek örneği olay oldu

AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Emine Timuçin, katıldığı bir yerel kanalda Türkiye'deki ekonomik duruma ilişkin görüşlerini paylaştı. Ekonomik kriz olmadığını ve alım gücünün arttığını söyleyen Timuçin, "Bizim asgari ücretle bundan 20 yıl önce alınan ekmek sayısıyla bugün alınan ekmek sayısını gösteren oranları elimizde var. Yüz ya da bin ekmek alabiliyorsanız şimdiki asgari ücretle onun 10 bin tane alabiliyorsunuz. Alım gücü daha da çoğaldı" dedi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili adayı Emine Timuçin, Türkiye'de ekonomik kriz olmadığı ve alım gücünün arttığını ifade etti.

"BİR KRİZ YOK ASLINDA"

Kayseri'de yayın yapan TV1 kanalına konuk olan Emine Timuçin, "Sahada vatandaşlar en çok ekonomiden bahsediyor. Asgari ücrette iyileştirmelerle birlikte bizler bir çaba içerisindeyiz. Bir kriz de yok aslında. Yurt dışından çok haberler geliyordur. Bulgaristan'dan vatandaşlarımız oradan gelip bizden alışveriş yapıyor. Benim yurt dışında çok çevrem var. Orada bulamayıp, hafta sonu Türkiye sınırlarına geçip alışverişlerini yapıyorlar" diye konuştu.

"20 YIL ÖNCE 100 EKMEK ALDIĞINIZ ASGARİ ÜCRETLE ŞİMDİ 10 BİN TANE ALABİLİYORSUNUZ"

Sözlerini sürdüren Timuçin, "Aslında krizi biraz da biz yapıyoruz. Bizim asgari ücretle bundan 20 yıl önce alınan ekmek sayısıyla bugün alınan ekmek sayısını gösteren oranları elimizde var. Yüz ya da bin ekmek alabiliyorsanız şimdiki asgari ücretle onun 10 bin tane alabiliyorsunuz. Alım gücü daha da çoğaldı" ifadelerini kullandı.