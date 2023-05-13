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AK Parti Uşak İl Başkanlığınca yürüyüş düzenlendi

AK Parti Uşak İl Başkanlığınca yürüyüş düzenlendi

Güncel Haberler

AK Parti Uşak İl Başkanlığınca yürüyüş düzenlendi.

Ak Parti Uşak İl Başkanlığınca yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndan başlayan yürüyüş, Orhan Dengiz Bulvarı'ndan devam etti.

Yürüyüş sırasında 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posteri açıldı.

Partililer, yürüyüş sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla çeşitli sloganlar attı.

Atapark'ta sona eren yürüyüşün ardından AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, AK Parti Uşak milletvekili ve adayı İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, AK Parti Uşak milletvekili adayları Fahrettin Tuğrul ve Hilal Sabancı, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar burada halka seslendi.

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Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

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