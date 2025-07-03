AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'yı ziyaret etti

Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'yı ziyaret etti.

Ak Parti Tokat İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'yı makamında ziyaret ederek, Tokat genelindeki devam eden ve planlanan DSİ yatırımları hakkında kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Ziyarette, Tokat DSİ 72. Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personel sayısının artırılması, kurumun ekipman parkının daha verimli hale getirilmesi ve sahadaki çalışmaların hızlandırılması için gerekli desteğin sağlanması konuları ele alındı. Ayrıca, halen devam eden projelere gerekli ödeneklerin artırılması ve yatırım programına alınan 210 bin dekar alanı kapsayan Kazova Sulama Projesi, Turhal ve Tokat Merkez İçme Suyu projelerinin ihale süreçlerinin hızlandırılmasının yanı sıra Tokat genelinde devam eden toplamda 54 milyar TL'lik 157 yatırım için fikir alışverişinde bulunuldu.

Milletvekili Arslan'ın görüşlerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tokat'ımızın her ilçesine hizmet götürmek, suyla ilgili projeleri hızlandırmak ve çiftçilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için AK Parti milletvekilleri olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. DSİ ile iş birliğimizi sürdürüyor, gerekli tüm talepleri ısrarla takip ediyoruz. Eser ve hizmet siyasetinin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, ilimizde yapılan yatırımlara desteklerinden dolayı Sayın Genel Müdürümüze hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum."