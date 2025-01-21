AK Parti Sivas milletvekilleri Aksu ve Toy, Hafik Koç Regülatörü Projesi alanında incelemede bulundu

Ak Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, 2025 yılı yatırım programına alınan Hafik Koç-Beydilli Regülatörü Projesi alanında incelemede bulundu.

Aksu, yazılı açıklamasında, Sivas'ın içme suyu ihtiyacını karşılayan 4 Eylül Barajı'na, Hafik ilçesindeki Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla 1 milyar liralık yatırım bedeliyle 2025 yılı yatırım programına alınan Hafik Koç Regülatörü Projesi'nin hayırlı olmasını diledi.

Aksu, projenin tamamlanmasıyla 2053 yılına kadar Sivas'ta su sorununun yaşanmayacağını belirterek, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e teşekkür etti.