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AK Parti'nin Sivas'taki kongresinde 'tek liste' gerginliği

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AK Parti'nin Sivas 8. Olağan İl Kongresi'nde, il başkanlığına aday olmak isteyen Mustafa Taki Doğruyol'un listesinin kabul edilmemesi kongrede gerginliğe yol açtı ve delegelerin tepkisine neden oldu.

Ak Parti'nin Sivas 8. Olağan İl Kongresi, 4 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

BAKAN BAYRAKTAR DA KATILDI

Kongreye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM eski Başkanı İsmet Yılmaz da katıldı.

TEK LİSTE GERGİNLİK YARATTI

Kongre sırasında iki ayrı liste divana sunuldu. Bu listelerden biri mevcut il başkanı Yusuf Tanrıverdi, diğeri ise Mustafa Taki Doğruyol tarafından hazırlandı. Ancak divan heyeti yalnızca Yusuf Tanrıverdi'nin listesini seçim gündemine alarak diğer listeyi reddetti. Bu durum, kongrede gerginliğe yol açtı ve delegelerin tepkisine neden oldu.

AK Parti'nin Sivas'taki kongresinde 'tek liste' gerginliği
Kaynak: ANKA / Güncel
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