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AK Parti Milletvekili Uslu, Demre'deki Doludan Etkilenen Çiftçileri Ziyaret Etti

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AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre'de doludan zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Uslu, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ve ardından destek ödemelerinin yapılacağını duyurdu.

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre'de doludan etkilenen çiftçileri ziyaret ederek zarar gören seraları inceledi.

Uslu, Beymelek Mahallesi İskele Mevkisinde sel ve dolu nedeniyle zarar gören çiftçilerle bir araya geldi. Uslu'ya AK Parti Demre ilçe Başkanı Mehmet Kaya da eşlik etti.

Burada açıklama yapan Uslu, çiftçilerin üretim alanlarındaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Hasar tespit sürecinin tamamlanmasının ardından çiftçilere destek ödemelerinin yapılacağını belirten Uslu, "Ziraat odaları ve çiftçilerimizle istişare ederek telafi sürecini yürütüyoruz. Amacımız çiftçimizin mağduriyetini gidermek ve üretim sürecinin aksamamasını sağlamak. Tarım hasarımız büyük ama çiftçilerimiz üretmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Karataç - Güncel
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