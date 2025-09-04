AK Parti Milletvekili Öztaylan'dan ziyaret programı

Ak Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan, seçim bölgesi Balıkesir'de ziyaret programı gerçekleştirdi. Sivil toplum örgütü ziyaretleri, parti içi buluşmalar, esnaf, üretici ve vatandaşla buluşan Öztaylan, sorun ve talepleri dinledi.

Programına Burhaniye ilçesinde başlayan Öztaylan, AK Parti İlçe Teşkilatı'nda partililerle buluştu, ardından çarşı esnafını ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi. Milletçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı'na nezaket ziyaretinde bulundu. Burhaniye Ticaret Odası'nda güncel zeytin ve zeytincilik sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu.

Milletvekili Öztaylan daha sonra Şehit Ahmet Çelik'in ailesini evlerinde ziyaret etti. Cumhuriyet Mahallesinde kahvehanelerde vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve talepleri dinledi.

Yine Ayvalık ve Edremit'te teşkilat buluşması yapan Öztaylan ardından iş dünyası ile bir araya geldi.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Evren ve ailesini ziyaret eden Öztaylan, Altınova ve Çakmak Mahalleleri'nde vatandaş buluşması yaptı. Yoğun programı kapsamında Balya ve Gömeç'te ilçelerinde üreticilerle bir araya gelen Öztaylan, ayrıca çarşı esnafını tek tek gezerek hayırlı işler temennisinde bulundu, esnafın beklentilerini dinledi.

Gömeç'in Ulubeyler Mahallesi'nde bamya hasadı yapan üreticilerin yanına giden Milletvekili, hem hasada yardım etti hem de üreticilere hayırlı kazançlar diledi. Tarımın ve üretimin bölge için önemine vurgu yapan Öztaylan, çiftçilere verilen desteklerin devam edeceğini ifade etti. Ziyaretler sırasında konuşan Öztaylan; "Vatandaşımızın talebini ertelemeden, yerinde ve anında çözüme kavuşturmak bizim görevimiz." dedi.