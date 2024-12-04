Üye Girişi
Haberler
Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama

 Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

AK Parti Milletvekili Gider, Karabiga'da Turizm Projelerini Görüştü

AK Parti Milletvekili Gider, Karabiga'da Turizm Projelerini Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Karabiga beldesini ziyaret ederek belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı. Gider, özellikle turizm potansiyeline dikkat çekerek, Karabiga Limanı konusunda son görüşmeleri yaptıklarını belirtti.

Ak Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Biga ilçesinle bağlı Karabiga beldesinde belediyeye ziyarette bulundu.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi ve Belediye Meclisi üyeleri tarafından karşılanan Gider, belediyenin çalışmaları ve projeler hakkında bilgi aldı.

Beldenin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Gider, şöyle devam etti:

"Hem liman konusu hem turizm konusunda konuşmak için geldik ama yerelde bazen söylenen laflar o kadar iç acıtıyor ki Ahmet Başkan'ın açıklamalarından görüyorum. AK Parti kurulduktan sonraki ilk seçimde iktidara gelen ve bugüne kadar tüm seçimleri kazanan bir partidir. Biz çalışırken hep önümüze baktık. Çünkü önünüze bakarsanız hedefe yürürsünüz. Sağdan soldan söylenenlere takılırsanız hata yapar başarısız olursunuz. Bizler bu memleket için hizmet üretmeye çalışan insanlarız. Dolayısıyla o ne demiş, bu ne demişe takılacak halimiz yok. O yüzden duygusallığa da gerek yok."

Gider, seçimden önce söz verdikleri Karabiga Limanı ile ilgili Belediye Meclisi üyeleriyle son görüşmeleri yaptıklarını dile getirdi.

Bakanlık nezdinde konuyu nihayete erdirmek için Elbi ile temaslarda bulunacaklarını bildiren Gider, "Onunla ilgili olarak Belediye Meclisimizin, İlçe Başkanımızın, İl Başkan Yardımcılarımızın fikirlerini aldık. Ortak akıl oluşturma adına konuştuk." dedi.

Milletvekili Gider, Belediye Meclisi üyeleriyle yaptıkları toplantıda, kullanılamaz hale gelmiş mevcut belediye otelini ihaleye çıkıp yıldızlı turizm tesisi kapsamında bir otel haline getirilecek şekilde uzun vadeli kiralanması, bunun için tadilat projelerinin hazırlanması konusunda hemfikir olduklarını anlattı.

Gider, "İnanıyorum ki hazırlayacakları dosyayla, buraya güzel bir otel, ismi bilinen bir otel kazandırmak, Karabiga'ya yakışır bir turizm tesisi kazandırmak için müteşebbisler yarışacaktır. Bu sayede hem Karabiga'mıza katma değer sağlanacak hem de belediyemiz gelir elde edecek. Bu anlamda başta Belediye Başkanımız olmak üzere Belediye Meclisi üyelerimize sağduyulu davranışları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
img

Dursun Özbek'i açık açık uyardı
img

İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor
img

Yolcunun son sürat giden metrobüsten düştüğü anlar kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yabani ne zaman final yapacak? Final bölümü belli oldu CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık günün maçları nereden izlenir? 5 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, İkizler, Başak burcu yorumu! 5 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.