AK Parti Kayseri Milletvekilleri Tarihi Kapalı Çarşı'yı Ziyaret Etti

AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler, İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte Tarihi Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti. Çarşı esnafının taleplerini dinleyerek vatandaşlarla sohbet ettiler.

AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar ve Ayşe Böhürler ile İl Başkanı Hüseyin Okandan, Tarihi Kapalı Çarşı'yı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Böhürler ve Okandan, Tarihi Kapalı Çarşı'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Çarşı esnafının taleplerini dinleyen Akar ve beraberindekiler, alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okandan, destekleriyle güçlerine güç katan Kayserililere teşekkür ederek, esnaflara bereketli kazanç temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
