AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Vedat Arıkan'ın Cenazesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kalp krizi sonucu vefat eden AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Vedat Arıkan, son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle dün kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde yaşamını yitiren 60 yaşındaki Arıkan'ın cenazesi, Hulusi Akar Cami'ne getirildi.

Arıkan'ın naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Erkilet Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Arıkan'ın ailesi ve yakınları ile Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.