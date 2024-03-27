Üye Girişi
Haberler

AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya İlim Yayma Cemiyeti'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, İlim Yayma Cemiyeti Karamürsel Şubesini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, İlim Yayma Cemiyeti Karamürsel Şubesi üyeleriyle bir araya geldi.

Şube Başkanı Cemil Kılıç'ı ziyaret eden Çetinkaya, üyelere ve öğrencilere eğitim projelerinden bahsetti.

Kılıç'a misafirperverliği için teşekkür eden Çetinkaya, "Eğitim alanları, spor alanları, parklar, gençlik merkezi ve etüt kütüphaneleri, kitap kafe, sporcu gençlik ve eğitim merkezleri, Karamürsel Gençlik Kampı, trekking, macera, paintbal alanları, Karamürsel Halk Eğitim Merkezine yeni bina ve ilçemizin tarihine yakışır Denizcilik Müzesi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıç da ziyaretten duydukları memnuniyeti vurgulayarak, Çetinkaya'ya seçimlerde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Güncel

AK Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İlker Yiğit Çetin kimdir? Zafer Partisi Eskişehir- Alpu Belediye Başkan adayı İlker Yiğit Çetin kaç yaşında, nereli? DEM Parti Rize Pazar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Pazar adayı Metin Gök kimdir? DEM Parti Rize Ardeşen Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Rize Ardeşen adayı Ahmet Özdakak kimdir? DEM Parti Osmaniye Toprakkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Toprakkale adayı Meltem Taşkın kimdir? DEM Parti Osmaniye Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Osmaniye Merkez adayı Ziver Gümüş kimdir? DEM Parti Niğde Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Merkez adayı Başak Caner Aktaş kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan nerede oy kullanacak, hangi okulda? Liderler nerede oy kullanacak? Özhaseki vatandaşlarla neden tartıştı? Olay ne, ne oldu? DEM Parti Niğde Bor Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde Bor adayı Ayten Yıldırım kimdir? DEM Parti Nevşehir Ürgüp Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Ürgüp adayı Nazım Kaya kimdir? DEM Parti Nevşehir Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir Merkez adayı Helin Elif Geyik kimdir? Gökçe Can kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Kemah Belediye Başkan adayı Gökçe Can kaç yaşında, nereli? Cengiz Türk kimdir? Zafer Partisi Erzincan- Merkez Belediye Başkan adayı Cengiz Türk kaç yaşında, nereli? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 27 Mart Euro kaç lira? Karabük Üniversitesi yabancı öğrencilere ne zorunluluğu getirdi? Karabük Üniversitesi'nin kararı ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title