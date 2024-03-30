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AK Parti Milletvekili Cem Şahin: Ovacık'a yapılan yatırımlar asılsız iddialardır

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Ak Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Ovacık ilçesine yatırım yapılmadığı iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Ovacık'a her zaman hizmet etme gayreti içinde bulunduklarını belirtti.

Ovacık'ta 5 yılda bir vatandaşların algılarıyla oynandığını savunan Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşerilerim, sakın itibar etmeyin, algılarınızla oynatmayın. Bunlar 5 yılda bir Ovacık'a gelir ve algılarla oynarlar. Çünkü taşra siyasetinin kitabını yazmışlar. Vatandaşlarımızın algılarıyla oynamak suretiyle, siyasi netice elde etmeyi umanlar var. 'Ovacık'ta ne yapıldı ki?' diyor. Başını bir kaldırsan, etrafına baksan 20 yıl içerisinde Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının neler yaptığını oracıkta görürsün. Tek tek sayalım mı sana? Dün konuşma yaptığın yerde kafanı kaldır bir bak, orayı hangi irade yaptı? İftar yaptın orada. Bu bile örneklerden bir tanesidir. 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde yapıldı. Bu tarz söylemler vicdanlara sığmaz."

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesiyle Ovacık'ta bir siyaset yürütüldüğünü, buna sahip çıkılması gerektiğini bildirdi.

Vatandaşların, fitne ekenleri dikkate almayacağını aktaran Şahin, "Onlar varsınlar, gitsinler görevli oldukları yerlerdeki eksiklikleri gidersinler. 5 yılda bir gelip, ilçede tek çakılı çivileri olmadığı halde beylik laflar etmesinler. Bunlar Ovacıklı hemşerilerimizin vicdanını yaralar." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan adayı Ahmet Şahin ile İl Genel Meclis üyeliği adayları Ahmet Tam ve Halil Aydın'ın projelerinden bahseden Şahin, cezaevinin yapılacağını, meslek yüksek okulunun öğrenci alacağını, hastane ve kaymakamlık binalarının tamamlanacağını bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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