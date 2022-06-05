AK Parti Kampında futbol molası - Haberler

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AK Parti Kampında futbol molası

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan bakanlar ve milletvekilleri günün stresini futbol maçıyla attı.

AK Parti 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan bakanlar ve milletvekilleri günün stresini futbol maçıyla attı. Meclis Genel Kurulu'ndaki tartışmalar, Kabinedeki kritik başlıklara ara verildi. Siyasi gündem bir saatliğine yerini spora, şakalara ve tatlı atışmalara bıraktı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meclis Genel Kurulu Kızılcahamam AK Parti Futbol Güncel Haberler

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