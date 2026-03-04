Ak Parti, Kadınların Doğum İznini 24 Haftaya Çıkaran ve Sosyal Medyanın 15 Yaş Altına Yasaklanmasını Öngören Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sundu

(TBMM) - Ak Parti, kadınların doğum iznini; 8 hafta doğum öncesi, 16 hafta doğum sonrası olmak üzere toplam 24 haftaya, babalık iznini özel sektörlerde de 10 güne çıkaran, ayrıca sosyal medyanın 15 yaş altındakilere yasaklanmasını içeren 29 maddelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. Ak Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, doğum izni uygulamasından halihazırda doğum izninde olan kadınların da yararlanacağını belirterek, "Uygulamayla ilgili bir sorun yaşanırsa zaten mevcut mevzuatımızda yaptırımı var. Bizim amacımız kadınların istihdam ve annelik arasında sıkışmamasını sağlamak" dedi. Usta, sosyal medya ile ilgili hükmün ise gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için 6 ay sonra yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünü söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi sunduklarını belirterek, teklife ilişkin bilgi verdi, soruları yanıtladı. Teklifte, çalışma hayatı, sosyal hizmetler ve çocukların korunmasına yönelik uygulamalara ilişkin değişiklikler yer aldı.

"Babalık izni süresini memurlarda olduğu gibi işçilerde de 10 güne çıkardık"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, sundukları kanun teklifine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Teklif; aile bütünlüğünün desteklenmesi, iş, yaşam dengesinin temini, düşen doğum artış hızının arttırılmasına yönelik yaptığımız çalışmaların bir parçası olarak çalışma hayatına ilişkin önemli düzenlemeler içermektedir. Bu çerçevede askeri personel, hakim, savcılar, sözleşmeli personeller de dahil olmak üzere tüm kamu ve özel sektörde çalışan annelerimiz için doğum izni süresini doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya çıkartıyoruz. Aynı doğrultuda babalık izni süresini memurlarda olduğu gibi işçilerde de 10 güne çıkardık. Doğum izninin 24 haftaya çıkartılması çok beklenen bir konuydu bunu kamuoyuna duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Doğum öncesi 8 hafta olarak belirtilen haftalar annenin kendi talebi doğrultusunda son 2 haftaya kadar da çalışma iznini vererek o 6 haftayı da doğum sonrasına aktarabilir. Böylece anne ve bebeğin doğum sonrasında daha uzun süre bir arada kalmasını desteklemiş oluyoruz. Bununla birlikte çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımı geçici olarak sağlanamayan çocukların eğitm, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu devlet ile paylaşan koruyucu ailelerimize yönelik olarak da hem kamu hem özel sektör çalışanları için 10 günlük izin vererek koruyucu aileliğin de teşvik edilmesini amaçlıyoruz. Halihazırda evlat edinenlere verilen izinler de askeri personellerimize de tanınmış durumda."

Okul, kreş, yurt, servis gibi yerlerde mahkumlar çalıştırılmayacak

Teklifle okul, kreş, yurt, servis gibi çocukların yoğun olduğu yerlerde başta çocuklara karşı işlenen suçlar olmak üzere belli suçlardan mahkum olan kişilerin çalıştırılması ve bu yerlerin bu kişilerce işletilmesinin önüne geçmek için bir düzenleme yapıyoruz. Yapılan düzenleme ile haklarında cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, fuhuş, insan ticareti, kasten öldürme suçlarından kesinleşmiş hüküm bulunan kişilerin kamuya, özel sektöre veya sivil toplum kuruluşlarına ait çocukların yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışmasının ve bu yerleri işletmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

"Kamera sistemi ile bu kuruluşların tümü Aile Bakanlığımıza bağlı olacak"

Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanında uygulamada karşılaşılan ihtiyaçlar doğrultusunda Sosyal Hizmetler Kanunu'nda yapılacak bütüncül düzenlemeler ile kuruluş bakımından ergin olarak ayrılan çocukların kamuda istihdam edilmelerine ilişkin koşullarda değişikliğe gidilmektedir. Çocukların korunmasına yönelik hizmet modelleri ihtisaslaştırılmakta, sosyal ve ekonomik destek, koruyucu aile, kadın konuk evi harçlıklar vb. sosyal yardım uygulamalarına yönelik süreklilik ve öngörülebilirliğin sağlanması da amaçlanmaktadır. Sosyal hizmet kuruluşlarında güvenlik ve denetime ilişkin tedbirler amaçlanmakta, kuruluşların kapatılması halinde hizmet alan bireylerin mağduriyet yaşamaması amacıyla tasfiye süreçlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Güvenlik ve denetime ilişkin düzenlemede maksadımız merkezi bir kamera sistemi ile bu kuruluşların tümünün Aile Bakanlığımıza bağlı özelde de olsa tümünün denetlenebilir olmasıdır. Bununla ilgili zorlukları zaman zaman yaşıyoruz. Merkezi olmayan yerlerde kamera kayıtlarının çalışmadığı, silindiği gibi sorunlardan dolayı böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş.

"15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmalarını engelleyecek"

Dijital teknolojilerin, sosyal ağların ve çevrimiçi oyunların günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm toplum için yeni fırsatların yanı sıra siber zorbalık, zararlı içeriklere maruz kalma, dijital bağımlılık gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda yapılması öngörülen değişikliklerle yalnızca mevcut sosyal ağ sağlayıcılarının sorumluluklarını netleştirmekle kalmayıp mevzuatta hukuki statüleri ilk kez tanımlanan aktörler de kapsam içerisine alınarak dijital ekosisteminin tamamında çocukların güvenliğini merkeze alan bütüncül bir koruma kalkanı oluşturulması amaçlanmaktadır. Yapılması öngörülen değişikliklerle sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunmalarını engelleyecek düzenleme teklif edilmekte ve platformlara bu kuralın uygulanması için gerekli adımları atmaları noktasında yükümlülükler getirmektedir. Ayrıca sosyal ağ sağlaycılara 15 yaşından büyük çocuklara yaşlarına özgü içerikler sunma konusunda tedbirler alma, ebeveynlere çocuklarının sosyal medya kullanımını kontrol edebilmeleri için ebeveyn denetim araçları sunma ve tüm bu konularda alınan önlemlere belli periyotlarla raporlama yükümlülüğü getirilmesini teklif ediyoruz. Temel hedefimiz çocuklarımız için bir koruma kalkanının oluşturulması ve ebeveynlerin de sistemi kontrol edebileceği mekanizmaların sosyal ağ sunucuları tarafından da sağlanmasını arzu ediyoruz.

"Darülaceze'nin hizmetlerinin sınırları genişletilecek"

Abdülhamit Han'ın mirası olan Darülaceze'nin hizmetlerinin sadece İstanbul'la sınırlı olmayacak şekilde ülke genelinde ve ilgili mevzuata göre ihtiyaç halinde yurtdışında sunulması Darülaceze'ye yapılacak bağış ve yardımların teşvik edilmesi, kurumun mali sürdürülebilirliğinin sağlanması, sosyal yardımların etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla değişiklik yapılmaktadır. Darülaceze'ye gelir vergisi kanundaki düzenlemeyle gelir vergisinden istisna tutulması sağlanıyor. Buradaki temel hedefimiz Darülaceze'nin hizmetlerinin Türkiye sathında yaygınlaştırılması. Yine yaptığımız değişiklikle Darülaceze'nin aşevi hizmeti vermesine ve gıda bankacılığı yapmasına da imkan getiriyoruz.

Koruyucu aileliği teşvik için devlet tarafından prim ödeme imkanı

Usta, koruyucu aileliğe teşvik amacıyla sigortası olmayan ve aylık almayan eşlerden birinin sigorta prim ödemelerinin yapılmasına ve devlet tarafından ödenmesine yönelik de bir düzenleme yapılacağını söyledi. Toplamda 10 bine yakın koruyucu ailenin 3 bininin isteğe bağlı sigorta primlerinin devlet tarafından ödendiğini belirten Usta, bunun kanun seviyesine taşınarak koruyucu aileliğe teşvikin amaçlandığına vurgu yaptı.

"Sosyal medyada kimlik doğrulama değil yaş doğrulama olacak"

Usta, internet kullanımında kimlik doğrulamaya ilişkin soruya, "Kimlik doğrulama değil yaş doğrulamayı çalıştık. Yaş doğrulama kimlik doğrulamadan daha farklı bir şey. Buradaki temel hedefimiz vatandaşımızın veya çocuklarımızın bilgilerini sosyal ağ sağlayıcılarına sunmadan daha güvenli bir sistemle bu yaş doğrulamayı yapabilmek. Bunun için de e-devlet üzerinden bilgileri vermeden bir anahtar oluşturulabilir. Bu şifre ile kişinin 15 yaşını doldurmuş ya da altında olduğu bilgilendirmesi yapılır" şeklinde yanıt verdi. Usta, bu sistemin oturtulabilmesi için internet sağlayıcılarına 6 aylık bir süre tanınacağını, yasanın bundan sonra yürürlüğe gireceğini söyledi.

"Doğum izni, kadın istihdamının azalmasına yok açar mı"

Doğum izninin arttırılmasının işverene yükü ve bu durumun kadının istihdamda azalmasına neden olup olmayacağına ilişkin soruya ise Usta, "Mevcut mevzuatımızda doğum izni sonrası dönüşle ilgili herhangi bir ayrımcılığa uğrayan annenin hakları var zaten. Bunu uygulamada zorluk çekiyorduk. Kamudaki kadar izinlerin kullanılması noktasında 24 hafta için bir netlik yoktu. Uygulamayla ilgili bir sorun yaşanırsa zaten mevcut mevzuatımızda yaptırımı var. Bizim amacımız kadınların istihdam ve annelik arasında sıkışmamasını sağlamak" dedi. Usta, doğum izninden halihazırda izinde olan annelerin de yararlanacağını belirtti.

Kaynak: ANKA