AK Parti Mardin Kadın Kolları'ndan kadına yönelik şiddetle mücadele günü açıklaması

Mardin'de AK Parti Kadın Kolları, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti Mardin İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda kadınlar, ellerinde "Şiddetin en ağırı Gazze'de", "Dünya Gazze'de öldürülen kadınlara sessiz" ve "Şiddet insan hakları ihlalidir" dövizleri taşıdı.

AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, kadın ve çocuk mezarlığına dönen Gazze'deki acıların gölgesinde açıklama yaptıklarını söyledi.

Ateşkesin kalıcı olmasını dildekilerini belirten Sancar, "Maalesef şiddetin en ağırı Gazze'de yaşanıyor. Bütün dünyanın gözleri önünde her saat 6 çocuk, 4 kadın öldürüldü. Burada ölen sadece masum kadın ve çocuklar değil vicdanlarımızdır." dedi.

AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede 21 yıldır kararlı bir duruş sergilediklerini aktaran Sancar, şunları kaydetti:

"Kadının eğitim hakkı başta olmak üzere, fırsat eşitliği, iş gücü piyasasına ve karar alma mekanizmalarına katılımı hükümetlerimizin öncelikli politika alanlarındandır. Şiddet sadece ülkemizin değil maalesef tüm dünyanın sorunudur, tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle mücadele etmekte kararlıyız. Şunu apaçık söylüyoruz ki, bu konuda asla toleransımız yok. AK Parti olarak inanıyoruz ki eğitim, kadın erkek eşitliği konusunda şiddetin önlenmesi için atılan en temel adımdır. Kadına yönelik her türlü şiddeti reddediyoruz. Tek bir kadının dahi şiddet görmesine tahammülümüz yok. Ev içinde, çatışmalarda, terör faaliyetlerinde ve her türlü zeminde şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, şiddeti araçsallaştıran, olumlayan zihniyete karşı kadın erkek omuz omuza mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Açıklamaya, AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve partiler katıldı.