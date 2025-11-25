AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Demirer'den kadına yönelik şiddetle mücadele günü açıklaması Açıklaması

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti döneminde kadına yönelik şiddetle mücadelenin, kanunlardan kalkınma planına, Cumhurbaşkanlığı genelgelerinden koordinasyon kurullarına kadar bütünüyle kurumsallaştığını ve bütüncül bir devlet politikası haline geldiğini belirterek, "Ancak sadece kağıt üzerinde düzenleme yapan bir siyasi hareket değiliz. Sahaya inen, sonuç üreten bir siyasi hareketiz." dedi.

Demirer, parti binasında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, bugünün kadına yönelik şiddete karşı yükselen kararlılıklarını, dayanışmalarını ve sorumluluk anlayışlarını simgelediğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Demirer, "Bugün Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadele iyi niyet beyanından ibaret değildir, bilakis AK Parti iktidarlarının tam 23 yıldır adım adım inşa ettiği devlet politikasıdır. 2002 seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle mücadeleyi açıkça ortaya koyarak bu alanda kapsamlı dönüşüm başlattık. Aradan geçen 23 yılda hukuki altyapıyı güçlendirdik, cezai yaptırımları artırdık, koruyucu ve önleyici mekanizmaları yaygınlaştırdık." diye konuştu.

Demirer, AK Parti iktidarlarının "kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki, kurumsal ve fiili korumayı en üst seviyeye çıkaran iktidar" olarak tarihe geçtiğini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"25 Kasım 2023'te yürürlüğe giren 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi, devletin en üst makamından 'Bu ülkede kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' beyanının yazılı bir belgesidir. AK Parti döneminde kadına yönelik şiddetle mücadele, kanunlardan kalkınma planına, Cumhurbaşkanlığı genelgelerinden koordinasyon kurullarına kadar bütünüyle kurumsallaşmış ve bütüncül bir devlet politikası haline gelmiştir. Ancak biz sadece kağıt üzerinde düzenleme yapan bir siyasi hareket değiliz. Biz sahaya inen, sonuç üreten bir siyasi hareketiz."

Risk altındaki kadınlara yönelik hizmetler

Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) 8 milyon 990 bin kadın tarafından indirildiğini aktaran Demirer, ihbarların tek tuşla alındığını, kolluk birimlerinin olay yerine ortalama 6 dakika kadar kısa bir sürede ulaşarak koruyucu ve önleyici tedbirleri hayata geçirdiğini anlattı.

Demirer, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ve kadın konukevlerinin de bu mücadelenin omurgası olduğunu belirterek, ülke genelindeki ŞÖNİM'lere 7/24 başvuran her kadına barınma, rehberlik, psikososyal destek, hukuki yönlendirme ve izleme-takip hizmetleri sunulduğunu kaydetti.

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında 208 bin 525 hanede kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında yüz yüze bilgilendirme görüşmeleri yapıldığını aktaran Demirer, ayrıca ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı üzerinden yapılan her başvuruda uzman ekipler tarafından risk altındaki kadınlara anlık ve bütüncül destek sağlandığını dile getirdi.

"Parlamentoda kadın milletvekili oranı yüzde 20'lere ulaştı"

Demirer, AK Parti Kadın Kollarının 81 ilde, 922 ilçede milyonlarca kadına ulaşan yapılarıyla hem farkındalık çalışmalarını yürüttüğünü hem de risk altındaki kadınlara destek olabilecek tüm mekanizmaların doğru şekilde işletilmesi için durmadan çalıştığını söyledi.

Kadınların sesi olmanın, ihtiyaçlarını devletin ilgili kurumlarına iletmenin, politika üretmenin ve çözüm mekanizmalarının güçlenmesine katkı sunmanın en temel sorumlulukları olduğunun altını çizen Demirer, "Bu doğrultuda Kadın Kolları olarak KADEM ile yaptığımız işbirliği kapsamında 2 ayrı başlıkta 'Güven Toplumunun İnşası: Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları' ile 'İki İnsan' eğitim programlarını 81 ilde başlatıyoruz. Bu eğitimlerle şiddetsiz bir toplum idealine katkı sunan bilinç ve farkındalık çalışmalarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Demirer, kadınların her alanda güçlendirilmesinin şiddetle mücadelenin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bir yandan koruma mekanizmalarını güçlendirirken, bir yandan da kadınların ekonomik, sosyal ve toplumsal hayatta daha görünür ve güçlü olmasını sağlayacak politikalar üretmeye devam ediyoruz. Bu bilinçle kadın istihdamını artıracak, girişimcilik fırsatlarını güçlendirecek, eğitim ve mesleki gelişim imkanlarını yaygınlaştıracak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bugün kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36,6 seviyesine ulaştı, üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarındaki oranı ise yüzde 20'yi aştı. Parlamentoda kadın milletvekili oranı yüzde 20'lere, kadın girişimcilerin oranı ise yüzde 18'lere ulaştı. Bu rakamlar, kadınların sadece aile ve özel hayatlarında değil, toplumsal karar alma süreçlerinde, iş dünyasında ve kamusal alanda da giderek daha güçlü şekilde var olduklarını göstermektedir."