Ak Parti Grup Toplantısı... Bakan Tekin: "Özel Okulların İçerisinde Kamuoyunda İnfial Yaratacak Kadar Ücret Alan Okul Sayısı, Çok Sınırlı"

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okullar tarafından velilerden fahiş fiyat talep edildiğine yönelik şikayetlere ilişkin olarak, "Yönetmeliğimiz çok açık şekilde özel okulların mevcut öğrencilerine enflasyon artı yüzde 5 oranında zam yapabileceklerini bildiriyor. Bu konuda müfettişlerimizin hassasiyetle çalışacaklarını ifade ettik. Rakamlar üzerinden kamuoyunda spekülasyonlar yapılıyor. Bu durum ile karşı karşıya olan arkadaşlarımız il, ilçe müdürlüklerine başvururlarsa gereğini yaparız. Yaklaşık olarak 10 binin üzerinde özel okul var. Bu özel okulların içerisinde kamuoyunda infial yaratacak kadar ücret alan okul sayısı, çok sınırlı" ifadesini kullandı.

AK Parti grup toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'nin Ülkü Ocakları ile imzaladığı protokole ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Partinin genel başkanı bilir bilmez konuşuyor. Protokolden haberi olmadığı halde 'merd-i kıpti şecaat arzederken sirkatin söylermiş' tarzında bir cümle ile çok gereksiz bir siyasi ithamda bulunuyor. 'Yanlamak' diye bir kavram kullanmış. Ben bunun ne olduğuna Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne baktım. Daha çok şeye benzettim. Yerel seçimlerden önce kent uzlaşması diye birilerine yanaşan siyasi söyleme çok benzettim. Açık bir şey söylüyorum. Bizim protokollerimiz hukuk devleti ilkelerine uygun bir biçimde yapılır. Protokole aykırı davranan kimse, protokol iptal edilir. Bahsi geçen protokolümüz okullarımız için değil, halk eğitim merkezlerimizdeki yetişkinlerle alakalıdır. Dolayısıyla Sayın Özel'e tavsiyem, kendisine bilgi veren danışmanlarını teyit etsin. Onların manipülasyonundan kurtulsun yoksa böyle devam ederse çok fazla hata ve yanlış yapacak. Bu doğru değil. Kiminle protokol yaparsak yapalım ilkelerimiz bellidir. Hukuk devleti prensiplerine göre protokollerimizi yaparız."

"Sahtecilik varsa mahkemeler kararını verir, yoksa iddiayı yapan arkadaşlar sonuçlarına katlanırlar"

Mülakat komisyonlarında "mağdur" olduklarını iddia eden ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapan ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin konuşan Tekin, şunları söyledi:

"Bu iddiaların yeri orada bağırmak değil. Eylem yapmak değil. İtirazlar yapılır, hukuki prosedür içerisinde itirazlar değerlendirilir. Değerlendirildikten sonra usulü bellidir, yargıya başvurulur. Mülakatlarda notların değiştirildiğini iddia eden arkadaşlar, bu iddialarını ispatlasınlar. Mülakatta notun değiştirildiğine dair bir belge yok. Söyledikleri şeyler farklı konular. Biz bir mülakat yaptık. Mülakat dediğimiz şey şudur: Adayların mülakat esnasındaki performanslarına göre notlar verilir. Bazı arkadaşlar yüksek, bazıları düşük alır. Bu notlara göre bir sıralama yapıyoruz. Eğer zaten KPSS puanına göre bir not verecek olsaydık, mülakata ihtiyaç yoktu. Bunu defalarca dile getirdik. Adaylar şunu yapıyorlar; 'Ben KPSS notumdan 2 puan, 3 puan eksik aldım ama başka bir ildeki arkadaşım 5 puan fazla aldı' Bu gayet doğal bir şey arkadaşlar. O arkadaşın mülakat puanı yüksek, sizinki düşük olabilir. Jüri üyelerimiz belirli formata göre değerlendirme yapıyorlar. Tutanakları nereden buluyorlar da gösteriyorlar. Ben bilmiyorum. Ben erişemiyorum tutanaklara. Mahkemelerden erişiyorlarsa, zaten mahkemeye intikal etmiştir. Mahkemelerimiz kararlarını verirler. Bahsettikleri gibi bir sahtecilik varsa... Yoksa da bu iddiayı yapan arkadaşlar bunun sonuçlarına katlanırlar."

"Bu zamlarla, bu ifadelerle bütün özel okul sektörünü zan altında bırakmak da doğru değil"

Tekin, özel okulların velilerden fahiş fiyat talep ettiği yönündeki iddialara ilişkin olarak da, "Geçtiğimiz hafta bir yönetmelik yayınladık. Okulların ders kitabı için ücret almalarını yasakladık. Bunun hepsini eğitim, öğretim ücreti içerisine dahil etmeleri gerektiğini kendileriyle paylaştık. Yönetmeliğimiz çok açık şekilde özel okulların mevcut öğrencilerine enflasyon artı yüzde 5 oranında zam yapabileceklerini bildiriyor. Biz bu konuda özel okul birlikleriyle görüştük. Bu konudaki hassasiyetimizi kendileriyle paylaştık. Bu konuda müfettişlerimizin hassasiyetle çalışacaklarını kendilerine ifade ettik. Rakamlar üzerinden kamuoyunda spekülasyonlar yapılıyor. Bu durum ile karşı karşıya olan arkadaşlarımız il, ilçe müdürlüklerine başvururlarsa biz gereğini yaparız. Yaklaşık olarak 10 binin üzerinde özel okul var. Bu özel okulların içerisinde kamuoyunda infial yaratacak kadar ücret alan okul sayısı, çok sınırlı. Bu zamlarla, bu ifadelerle bütün özel okul sektörünü zan altında bırakmak da doğru değil. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışıyoruz. Onlar da bu zamların enflasyon hesaplamasına ciddi katkı yaptığını söylüyorlar. Biz orayı denetim altında tutmaya çalışıyoruz. Özel okullarda velilerden elden nakit para talebinde bulunanlar olabilir. Bu durumu bizimle paylaşsınlar. Elektronik ortamda yapılan ödemeleri takip ediyoruz ama bu tür konular bizim kontrolümüz dışında. Bize bildirirlerse, gereğini yaparız" ifadesini kullandı.