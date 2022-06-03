AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten Giresun Adası açıklaması Açıklaması - Haberler

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Adası'nın yapılacak çalışmalarla çok daha güzel bir hale geleceğini belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun Adası'ndaki ziyaretçi yasağının kısa süreli olduğunu, adanın tarihi değerinin ortaya çıkarılması ve turizm potansiyelinin daha da artması için yapılan kazı ve düzenleme faaliyetleri kapsamında böyle bir karar alındığını vurguladı.

Giresun'un tarihi, kültürü ve doğasıyla Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunun altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu güzellikleri ve zenginliklerimizi ülkemize ve hatta dünyaya tanıtmak için son yıllarda birçok proje, birçok düzenleme hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Giresun'umuz için en büyük değerlerden birisi de Giresun Adamızdır. Birçok efsaneye konu olmuş, bunun yanında Doğu Karadeniz'de Antik Çağ'da ve Orta Çağ'da yerleşime sahne olmuş tek adadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından Giresun Adası'nda yapılan arkeolojik çalışmalarla adadaki pek çok tapınak ve yerleşim alanları ortaya çıkmış ve tarihte var olan pek çok bilgiye ulaşılmıştır."

Öztürk, Giresun Müzesi tarafından yürütülen arkeolojik kazılar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılacak çevre düzenlemesi çalışmasının tamamlanmasıyla Giresun Adası'nın turizme değer katacağına dikkati çekti.

Özellikle adada yapılacak çevre düzenlemesi kapsamında, iskele ve yürüyüş yollarının yapımına başlanacağı için ziyaretçilerin adaya çıkmasının kısa süreliğine kısıtlandığına işaret eden Öztürk, "Vatandaşlarımız kısa süreliğine adamızın güzelliklerinden mahrum kalmış olsa da çalışmalar tamamlandığında Giresun Adası çok daha güzel haliyle hemşehrilerimizin ve ilimize gelen konuklarımızın hizmetine sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Öztürk, adaya gezi düzenleyen işletmecilerle, adaya çıkan günübirlik ziyaretçilerin basına yansıyan hassasiyetlerini anlayışla karşıladıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Zaten bu yoğun taleple ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız nezdinde de gerekli görüşmeleri yaptık. Ancak bu çalışmalar bitmeden ziyaretlerin sürdürülmesi riskli olacağından, çalışmaları engelleyeceğinden Bakanlık tarafından böyle bir karar verilmiştir. Biz yine de 'Burada çalışmaları engellemeyecek şekilde adaya ziyaret yapılabilir mi?' diye Bakanlık nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz. Ne Bakanlığın ne ilimiz bürokrasisinin Giresun'umuzun turizmini geriletme, engelleme gibi bir düşüncesi asla olamaz. Sadece bu çalışmalar süresi içerisinde geçici bir durum söz konusudur. O yüzden adanın turizme kapatılması yönündeki yaklaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

Sabri Öztürk, çalışmaların hızlı şekilde tamamlanması için sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.