AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Kağıthane'deki açılış töreninde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ABD'de düzenlenen "Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta radikal Ermeni grupların katılımcılara saldırısına tepki göstererek, "Yapılan bu alçakça provokasyonu, saldırıyı en şiddetli şekilde lanetliyoruz, kınıyoruz ve orada...

Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ABD'de düzenlenen " Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta radikal Ermeni grupların katılımcılara saldırısına tepki göstererek, "Yapılan bu alçakça provokasyonu, saldırıyı en şiddetli şekilde lanetliyoruz, kınıyoruz ve orada etkilenen görevlilerimize 'geçmiş olsun' diyoruz." dedi.

Binali Yıldırım, Kağıthane Belediyesi Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nun ikinci etabının açılış törenine katıldı.

Törendeki konuşmasında, ABD'de düzenlenen " Türkiye'nin Kamu Diplomasisi" konulu konferansta radikal Ermeni grupların katılımcılara saldırısına değinen Yıldırım, orada yaşayan Ermeni diasporasından provokatörlerin saldırıda bulunarak, Türkiye'nin din ataşesi ile eğitim ataşesini tartakladıklarını kaydetti.

Yıldırım, "Bunlar Karabağ'da yaptıkları zulmün, haksızlığın sona ermesini, 'Karabağ Azerbaycan'dır' özleminin hayata dönmesini ne yazık ki hazmedemiyorlar. Yapılan bu alçakça provokasyonu, saldırıyı en şiddetli şekilde lanetliyoruz, kınıyoruz ve orada etkilenen görevlilerimize 'geçmiş olsun' diyoruz. Ümit ederiz ki Amerikan yönetimi bunlara hak ettikleri cezayı verir. Böylece haramiliğin, eşkıyalığın rağbet gördüğü bir sonucu bir daha görmeyiz." diye konuştu.

"Yerel seçime 183 günümüz var"

Binali Yıldırım, açılış töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığı dönemindeki açıklamalarını hatırlatarak, "Bir zamanlar Kemal Kılıçdaroğlu buraya aday olmuştu. Kağıthane'ye 'Kağıttepe' demişti. Nurtepe, Seyrantepe, Çeliktepe, tepelerden gidince kaptırdı kendini, birkaç asırlık Kağıthane'yi Kağıttepe yapıverdi ve o günlerde bu çok konuşulmuştu." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarının görev süresinin 2019'dan 2024'e kadar 60 ay olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"60 ayın 54 ayı geride kaldı, önümüzde 6 ay var. Bir başka deyişle 183 günümüz var. Demek ki sayılı gün çabuk geçiyor. Bir de bakmışız martın sonu gelmiş, sandık İstanbulluların önüne konulmuş. Geçen 54 ayı başkanımız boş geçirmemiş. Burada görüyoruz, 53 projenin 53'ünü de hayata geçirmiş. Belediye Başkanı'mız Mevlüt Öztekin ve arkadaşlarını tebrik ediyorum. Kağıthane'ye yaptıkları güzel hizmetlerden dolayı kutluyorum."

Yıldırım, son seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gösterilen destekten dolayı da teşekkür ederek, martta yapılacak yerel seçimlerin İstanbul için farklı bir anlamı olduğunu söyledi.

Ak Parti ve MHP yönetimindeki belediyelerde gönül ve hizmet belediyeciliği olduğunu kaydeden Yıldırım, hizmetlerin ardı arkası kesilmeden devam ettiğini vurguladı.

Yıldırım, sadece Kağıthane'de değil tüm ilçelerde bunu gördüklerini dile getirerek, "Arkadaşlarımız kendilerine Cumhurbaşkanı'mızı örnek alıyorlar. Cumhurbaşkanı'mızın 1994'te İstanbul'u çamur, çukur ve her türlü sorunuyla nasıl aldığına ve 4 yılda ne hale getirdiğine ben şahidim." dedi.

Ülkeyi bölünmüş yollarla donattıklarını ifade eden Yıldırım, "Yolları böldük, hayatları, sevenleri birleştirdik. Ama bir şeye asla ve asla izin vermedik. Dedik ki 'Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz.' Alçak terör örgütlerine, gerek PKK'ya gerekse 15 Temmuz'da FETÖ'ye hak ettiği dersi yine milletimizle sizlerle verdik. Destan yazdık, can verdik, şehit verdik ama ülkeyi alçaklara teslim etmedik." diye konuştu.

Yıldırım, hizmet ve gönül belediyeciliği denilince akla gelen ilk ismin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"İstanbul için kayıp yıllar olarak kabul edilse bile bir yönüyle de olumlu taraftan düşünürsek, İstanbullular bu dönem öncesini bu dönemle kıyaslama imkanını buldular. AK Parti belediyeciliğiyle bunların farkının ne olduğunu yaşayarak gördüler. Bunun mart seçimlerinde karşılığının olacağını hepimiz biliyoruz. Yine de işimizi sağlam tutacağız."

"Projelerimiz yapılsaydı bugün bu sel baskınları yaşanmazdı"

İstanbul'da son günlerde yaşanan su baskınlarına da işaret eden Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim 2019 adaylığım sırasında Büyükçekmece'den, Silivri'den Tuzla'ya kadar, kuzeyden güneye, Marmara'dan Karadeniz'e kadar yeşil koridor, yeşil vadi projelerimiz vardı. Eğer bunlar yapılmış olsaydı bugün bu sel baskınları, bu kepazelikler yaşanmazdı. Açık konuşayım. Ne yazık ki bunlar yapılamadı. Büyük sıkıntılar yaşandı, bedeller ödendi. İstanbul gibi büyük şehrin en büyük ihtiyacı oksijendir."

Konuşmaların ardından kura çekimiyle 50 çocuğa bisiklet hediye edildi. Yıldırım ilk kuraları çekerek çocuklara bisikletlerini teslim etti.

Kurdele kesiminin ardından Yıldırım ve beraberindekiler, açılışı yapılan Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nu gezdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen'in çocuklarla birlikte seslendirdiği "Kalbimiz Kağıthane" şarkısının klibinin izlendiği törene, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve vatandaşlar katıldı.