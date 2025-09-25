Elitaş: Kurtuluş Savaşı'na Dönüş Olmaz

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Her türlü sıkıntı yaşarız, kuru ekmekle geçiniriz, soğan ekmekle geçiniriz. Ama tekrar bir Kurtuluş Savaşı, tekrar bu vatanın bölünmesi, Ukrayna- Rusya Savaşı'nda olduğu gibi İsrail'in İran'a saldırdığı gibi, İsrail'in Filistin'de açlıkla terbiye etmeye çalışıp onları zulme ve soykırıma maruz tuttuğu gibi bir noktadan geri dönüşümüz olmaz." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Başakşehir'de ziyaretlerde bulunan Elitaş, ilk olarak AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Elitaş, ardından İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölge'sine giderek, yönetim kurulu ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Burada toplantı yapan Elitaş, sektör temsilcilerinin sorunlarını dinleyip, notlar aldı.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde kadınlar ve gençlerle buluşan Elitaş, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde teşkilat başkanlığının düzenlediği toplantılar doğrultusunda illeri gezdiklerini, vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Elitaş, 2002 yılında, 2025'in Türkiyesinin tarif edilmesi istendiğinde, bugünü tarif edecek, hayal kurabilecek bir insanın olmadığını ifade etti.

Geldikleri noktada hayallerinin ötesine geçtiklerini dile getiren Elitaş, bilişimde, teknolojide ve savunma sanayinde başkalarına muhtaç olamayacak şekilde hızlıca hedefledikleri yolda ilerlediklerini kaydetti.

Elitaş, 2003 ve 2004'teki motivasyonla hareket etmeleri gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her türlü sıkıntı yaşarız, kuru ekmekle geçiniriz, soğan ekmekle geçiniriz. Ama tekrar bir Kurtuluş Savaşı, tekrar bu vatanın bölünmesi, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda olduğu gibi, İsrail'in İran'a saldırdığı gibi, İsrail'in Filistin'de açlıkla terbiye etmeye çalışıp, onları zulme ve soykırıma maruz tuttuğu gibi bir noktadan geri dönüşümüz olmaz. Onun için değerli kardeşlerim 2028 yılındaki yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım. Liderimiz 1998 yılında mahkum oldu. Niye? Şiir okudu diye. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na yapılan iddialara bakıyorsunuz hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma, akla ne geliyorsa var. Adam iddiadaki böyle olan kişileri, tutanaklardaki böyle olan belgelenmiş ve kendileri tarafından itiraf edilmiş meseleleri kalkıyor baş tacı yapmaya çalışıyor, hayret ediyorum. Bize böyle bir iddiada bulunulsa herhalde yerin dibi bizi almaz."

"Annelere ve gençlere bu dönemde olağanüstü görevler düşüyor"

Elitaş, milletin 2003-2004'teki gibi kendilerini beklediğini ifade ederek, "Bundan sonraki süreçte artık dünyanın içinde bulunduğu ortamı, dünyanın gideceği noktayı, birilerinin dünyayı tekrar dizayn etmeye çalıştığında olumsuz havanın durdurulması için tek garantinin mazlum milletlerin lideri olan Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının da olduğunu anlatmamız gerekir. Mutfak yangını söner, cüzdan boşalabilir ama yeniden dolar. Fakat kaybettiğimiz bir durum, geçmişimizden daha kötü hale getirir geleceğimizi." değerlendirmesinde bulundu.

Annelere ve gençlere bu dönemde olağanüstü görevler düştüğünü ifade eden Elitaş, bundan sonraki dünyanın çocukların ve gençlerin dünyası olduğunu, tecrübelerini onlara aktaracaklarını dile getirdi.

Elitaş, daha sonra kültür merkezi yanında bulunan bir kafede gençlerle sohbet etti.

Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni de ziyaret eden Elitaş, burada yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde Elitaş'a, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas ve parti üyeleri eşlik etti.