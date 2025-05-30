AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Türk Akademisi'ne ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Türk Akademisi'ne ilişkin açıklama Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk Akademisi'nin 15. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Akademi'nin Astana'daki merkezini ziyaret ederek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Akademisi'ne üyeliği memnuniyetle karşılandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk Akademisi'nin 15. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Akademi'nin Astana'daki merkezini ziyaret ederek, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Akademisi'ne üyeliği memnuniyetle karşılandı. Türkmenistan'ın da Bakü Zirvesi'nde katılımını bekliyoruz." dedi.

Zorlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde devam eden Astana Uluslararası Forumu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Forum kapsamında Tokayev ve diğer bazı üst düzey yetkililerle görüşen Zorlu, Astana'da Türk Akademisi başta olmak üzere birçok kurumu ziyaret ettiğini söyledi.

Tokayev ile gerçekleştirdiği görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini, Macaristan'daki Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinden duyulan memnuniyetin dile getirildiğini belirten Zorlu, görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle Nevruz Bayramı'nın Türk dünyasında ortak bir bayram olarak kutlanması yönündeki adımların olumlu karşılandığını ifade etti.

Zorlu, Kazakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bölgesel işbirliğini de geliştirmede önemli rol aldığını vurgulayarak, "Dış ticaret hacmimiz 6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Önümüzdeki süreçte bu rakamı önce 10 milyar dolara, ardından 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Türk dünyası ile ilişkiler

Türk dünyası ile ilişkilerin Türkiye'nin dış politikasında ayrı bir yere sahip olduğunun altını çizen Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ikili ve çok taraflı işbirliğinin daha da geliştirileceğini kaydetti.

Zorlu, Kazakistan temasları kapsamında Senato Başkan Vekili ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Akademisi'ne üyeliğinin de gündeme geldiğini aktararak, "Bu tür ziyaretlerin KKTC'nin Türk dünyasındaki konumunu daha da pekiştireceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Türk Akademisi'nin 15. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kuruluşun Astana'daki merkezini ziyaret eden Zorlu, "ortak alfabe" konusundaki çalışmaların her ülke tarafından değerlendirme sürecinde olduğunu ve ortak eser yazabilecek aşamaya gelindiğini bildirdi.

Zorlu, "KKTC'nin Türk Akademisi'ne üyeliği memnuniyetle karşılandı. Türkmenistan'ın da Bakü Zirvesi'nde katılımını bekliyoruz." dedi.

Savunma sanayi işbirlikleri

Zorlu, Türk dünyası ile ilişkilerde savunma sanayi alanında önemli bir ivme yakalandığını, Kazakistan ile bu alanda çeşitli görüşmeler yürütüldüğünü belirterek, "Millileşme sürecimiz yalnızca Türkiye için değil, aynı zamanda Türk dünyası için de ortak bir askeri işbirliği ve güvenlik yapısının oluşturulması bakımından değer taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Astana temasları kapsamında inşaatı süren Bozok Müze alanında incelemelerde bulunduğuna değinen Zorlu, "1200 yıl önce burada Bozok adlı bir şehir vardı. Şimdi kazı çalışmalarıyla buradaki şehrin buluntularına ulaşıldı. Oğuzların bu topraklarda varlığı ve Anadolu ile kadim bağları bu çalışmalarla kanıtlanmıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da projeyi takip ettiğini ifade eden Zorlu, projeye TİKA'nın destek verdiğini ve kale duvarlarının da bir Türk iş adamı tarafından yapıldığını aktardı.

Zorlu, Astana Forumu'nun yeni başkentin muazzam öyküsüyle ortaya çıkan bir organizasyon olduğunu anımsatarak, 1998'de bozkırın ortasında imkansız görülen bir vizyona imza atıldığının ve bugün böyle bir başkentin ortaya çıktığının altını çizdi.

"Kuzey'in, Astana bölgesinin güvenliği Kazakistan'ın güvenliği demektir" diyen Zorlu, Astana'nın Türk dünyasının kuzey ucundaki başkenti olduğunu kaydederek, bu tür uluslararası toplantı ve forumların artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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