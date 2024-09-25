AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur: Ekonomik Politikalarda Olumlu Sonuçlar Almaya Başladık

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde uygulamış olduğumuz bu ekonomik politikanın olumlu sonuçlarını almaya başladık." dedi.

Uygur, partisi tarafından hayata geçirilen "Türkiye Buluşmaları" programı kapsamında, Sinop'ta Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde partililerle bir araya geldi.

Burada gündeme ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda yaptığı manifesto niteliğindeki konuşmasının, dünyadaki tüm mazlumlar için umut ışığı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünyadaki bütün uluslararası kuruluşlara, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma "dur deme" çağrısında bulunduğunu aktaran Uygur, "Bedeli ne olursa olsun" denilerek tüm dünyaya verilen bu mesajların Türkiye'nin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdiğini anlattı.

Belgin Uygur, "Türkiye Buluşmaları" programları çerçevesinde ülkenin her noktasında vatandaşlarla buluşmaya, onların talep ve sorunlarını dinlemeye devam ettiklerini de vurgulayarak, AK Parti kadrolarının, tüm sorunların üstesinden gelebilecek birikim ve kabiliyete sahip olduğunu belirtti.

Birtakım sıkıntıların yaşandığı gerçeğini göz ardı etmeden sorunların çözümü noktasında güçlü adımlar atmayı sürdürdüklerini kaydeden Uygur, pandemi süreci, depremler, sel felaketleri ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi etkenlerin Türkiye üzerinde olumsuz bazı ekonomik yansımalar oluşturduğunu dile getirdi.

Uygur, yaşanan bu tür etkenlerin vatandaşlar üzerinde de ekonomik olarak olumsuz sonuçlar yarattığına dikkati çekerek, şu görüşleri paylaştı:

"Ama bu süreçlerde dahi Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, önderliğinde, milletimizin bu süreçleri en az hasarla geçmeleri noktasında ve vatandaşımızı enflasyona karşı mağdur etmeme noktasında gerçekten devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Milletimizin afetten etkilenen her bir ferdini desteklemeye devam ettik. Tabii şimdi bir ekonomik programı uyguluyoruz. Elhamdülillah 2002'de devraldığımız Türkiye'yi hepimiz hatırlıyoruz. O Türkiye'yi o kadrolar işte oradan buraya getirdiler. Bizim kadrolarımız buna muktedir. Kadrolarımızın bu noktadaki idaresi tam. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde uygulamış olduğumuz bu ekonomik politikanın olumlu sonuçlarını almaya başladık. Önümüzdeki süreçte elhamdülillah bu manada daha iyi noktalara gelerek yine milletimizin her bir ferdi için çalışmaya, gayret etmeye, eser üretmeye, iş üretmeye, üretimi desteklemeye, istihdamı desteklemeye inşallah Allah'ın izniyle devam edeceğiz."