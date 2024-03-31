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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu Oy Kullanmak İçin Okula Gitti

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Ak Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemini Emine Cahide Karaali Ortaokulu'nda yaptı.

Nebi Hatipoğlu, eşi Nazlı Hotiç Hatipoğlu ve çocuklarıyla oy kullanacağı okula geldi.

Oy verme işlemi öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Hatipoğlu, kampanya sürecinde seviyeli, kimseye iftira atmayan ve ötekileştirmeyen bir anlayışla hareket ettiklerini söyledi.

Yorucu bir seçim dönemi geçirdiklerini vurgulayan Hatipoğlu,"İnşallah seçim sonucunu da bu şekilde kavgasız, gürültüsüz temiz bir şekilde kapatırız. Biz seçim dönemi boyunca hemşehrilerimize vaatlerimizi verdik, ne yapabileceğimizi anlattık. Artık son söz hemşehrilerimizin. Biz hemşehrilerimizin vereceği her karara saygılıyız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Hatipoğlu'na eşlik eden AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da yoğun bir tempoda seçim çalışma süreci geçirdiklerini dile getirdi.

Herkesin çok yorulduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"İnşallah bugün bu işin sonuna gelindi. Şehrimiz, ülkemiz adına güzel sonuçlar çıkmasını temenni ediyoruz. Tabii ki biz her zaman 'AK Parti olarak hazırız, kararlıyız' dedik. Bu süreci en iyi şekilde yönettik. Hem Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Nebi Bey hem de ilçe başkanlarımızla beraber kırmadan, dökmeden, üzmeden her kesime dokunacak bir noktada projelerimizi açıkladık. İnşallah bundan sonra karar Eskişehir halkımızın. Onların da ferasetli davranacaklarına inanıyoruz. 25 yıldan beri tıkanmış olan şehrimizin önünü açacaklar, buna inanıyoruz."

Konuşmaların ardından kayıtlı olduğu sandığın bulunduğu sınıfa geçen Hatipoğlu, oyunu eşiyle 1288 numaralı sandıkta kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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