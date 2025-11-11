Oğuzhan Kaya Alaca'da İncelemelerde Bulundu

Ak Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Alaca ilçesinde bir dizi inceleme gerçekleştirdi.

Kaya, Alaca Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Şerif Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy ve daire amirleriyle bir araya gelerek, ilçede devam eden yatırımlar ve yeni projeler hakkında değerlendirmede bulundu.

Ardından kütüphane binası, öğretmenevi, huzurevi projesi, spor tesisleri, mesleki eğitim merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu ve TOKİ konut alanlarında incelemelerde bulunan Kaya, Alaca Evci Barajı Sulama Projesi'nin kapalı sistem olarak 2026 yılının ilk çeyreğinde ihaleye çıkarılacağını belirtti.

Atıl durumdaki binanın kütüphaneye dönüştürüleceğini, Şehit Nedim Tugaltay Kız Pansiyonu'nun ise modern öğretmenevi haline getirileceğini dile getiren Kaya, Alaca Devlet Hastanesinin kullanılmayan binasının huzurevine dönüştürülmesi için çalışmaların başladığını kaydetti.

Kaya, alaca sentetik futbol sahasının yenilenmesi ve aydınlatılması için bakanlık tarafından 15 milyon lira ödenek tahsis edildiğini vurgulayarak, "Ayrıca 750 kişilik kapalı spor salonu ve antrenman salonları için çalışmalar başlatıldı. Gençlerin sporla iç içe olacağı modern bir tesis ilçeye kazandırılacak. Alaca Organize Sanayi Bölgesi için 1500 dönümlük alanın mera vasfından çıkarılması süreci sürüyor. Sanayi sitesine yakın bir noktada mesleki eğitim merkezi kurulacak, böylece çırakların eğitim için Çorum'a gitmesine gerek kalmayacak. TOKİ projeleri kapsamında ise mevcut 218 konuta ek olarak 300 yeni konutun ihale süreci başlatıldı." ifadelerini kullandı.