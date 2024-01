AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş Şehre Coşkuyla Karşılandı

Ak Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanan mevcut Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehre gelişinde partililer tarafından coşkuyla karşılandı.

İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Alinur Aktaş'ın kente gelişi dolayısıyla partililer Bursa-İzmir otobanındaki dinlenme tesislerinde toplandı.

Yakılan meşaleler arasında Bursa'ya gelen Aktaş, yağmur ve soğuk havaya rağmen alana geldikleri için vatandaşlara teşekkür etti.

Daha sonra Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Aktaş, Türkiye'de 1392 belediye olduğunu hatırlatarak, "Biliyoruz ki bizim yaşadığımız şehir, en önemli belediyelerden bir tanesi. Bursa Türkiye'nin dördüncü büyük şehri. Her bir ilçemizin ayrı bir kıymeti var, değeri var." dedi.

İlçe ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 20 yıldır Belediye Başkanlığı yaptığını söyleyen Aktaş, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket'in bilge lideri Sayın Doktor Devlet Bahçeli bir araya geldi ve istişareler yaptı. Bugün hepinizin bildiği gibi bazı illerimizin, büyükşehrimizin belediye başkan adayları açıklandı. Nasip olursa 15 Ocak tarihinde illerimizin tamamı bitecek ve nasip olursa da ay sonuna kadar bütün ilçeleri AK Parti'den, Milliyetçi Hareket Partisinden veya ittifakla hareketlenen yerlerden tamamlanmış olacak. Velhasıl bu bir emanettir. Omuzumuzdaki bir yüktür. Ama ne olursunuz şunu bilin ki bu emanet sadece kardeşinize değil, bu emanet il başkanlarımıza, milletvekillerimize, parti büyüklerimize, gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza, vatan, devlet, bayrak, millet diyen ve evet diyen sizlere emanet edilmiş bu emanet. Dolayısıyla emanete el birliğiyle hep beraber sahip çıkacağız inşallah."

Aktaş, Cumhur İttifakı olarak, vatanın birliği ve beraberliğiyle, rengini şehitlerin kanından alan ay yıldızlı bayrağa sahip çıkmayla, bu zor coğrafyada bekayı sağlamak için canlarını dişlerine takarak çalıştıklarını ifade etti.

Yeni belediye başkanlığı dönemi için çok güzel projeler hazırladıklarını belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"İnşallah 31 Mart gününe kadar, 83 gün boyunca, minimum uykuyla, en az dinlenmeyle sizlerle beraber inşallah Cumhur İttifakı bayrağını tekrar Bursa'nın göklerine hep birlikte çekeceğiz. Bu 5 yılda inşallah kentsel dönüşüm iyi olacak. Son 2 yıldır gaza bastık. Ulaşımla alakalı çok özel projelerimiz olacak. Güçlerimizi birleştireceğiz. Ay sonuna doğru inşallah ilçe belediye başkan adaylarımız da belli olduğunda, her bir kardeşimizle birlikte gerek AK Parti'den gerek Milliyetçi Hareket Partisinden tabii ki akabinde meclis üyelerimizle birlikte Bursa'mızın her bir köyünü, her bir ilçe merkezini ve şehir merkezi olmak üzere tarayacağız. Derdimizi de heyecanımızı anlatacağız. Artık çalışma zamanı, artık gerçekten kenetlenme zamanı."

Fotoğraf çekiminin ardından son bulan programa, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa İlçe Belediye Başkanları, AK Parti İl Teşkilatı, AK Parti Bursa Milletvekilleri, MHP İl Teşkilatı ve partililer katıldı.