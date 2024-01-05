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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Devlet Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti

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AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Devlet Hastanesi ve Ağız Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret ederek hastalarla görüştü ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İluh Devlet Hastanesi ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini ziyaret etti.

Beraberinde AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür ile İluh Devlet Hastanesini ziyaret eden Nasıroğlu, hastalarla görüştü, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Nasıroğlu, hasta çocuklarla da yakından ilgilendi.

Nasıroğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat'dan da hastanede sunulan sağlık hizmeti ile ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine geçen Nasıroğlu, tüm hastalara şifa dilediğini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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