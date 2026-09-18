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AK Parti Amasya Milletvekili İpek, Ahilik Haftası'nda esnafı ziyaret etti

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AK Parti Amasya Milletvekili İpek, Ahilik Haftası'nda esnafı ziyaret etti
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AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Ahilik Haftası dolayısıyla Gümüşhacıköy'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Ahilik Haftası dolayısıyla Gümüşhacıköy'de esnaf ziyaretinde bulundu.

İpek, AK Parti Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Ömer Civek ve partililerle ilçe halk pazarını gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

İlçedeki iş yerlerini de ziyaret eden İpek, esnafın talep ve beklentilerini dinledi.

Ahilik kültürünün dürüstlük, dayanışma, kardeşlik ve helal kazanç anlayışına dayandığını vurgulayan İpek, tüm esnafın Ahilik Haftası'nı kutlayarak bereketli kazanç diledi.

Kaynak: AA
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