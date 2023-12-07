Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şırnak'ta "Belediye Kadın Yaşam Merkezi"nin açılışını yaptı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlar mutluysa çocukların da mutlu, çocuklar mutluysa ailelerin de mutlu olduğunu belirterek, "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye diyerek bu yola koyulduk." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınlar mutluysa çocukların da mutlu, çocuklar mutluysa ailelerin de mutlu olduğunu belirterek, "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye diyerek bu yola koyulduk." dedi.

Bakan Göktaş, Şırnak'taki temasları kapsamında "Belediye Kadın Yaşam Merkezi-Bilgi Evi-Kütüphane, Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi"nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Törende konuşan Göktaş, şehrin merkezindeki bu güzide eserlerin kadınların hem ekonomik ve sosyal hayata katılacakları hem de çocuklarıyla zaman geçirebilecekleri bir yer olduğunu söyledi.

Merkezin aynı zamanda gençlerin bilgievi olarak kullanabilecekleri yer de olduğunu ifade eden Göktaş, bu güzide eserleri kente kazandırmanın çok kıymetli ve anlamlı olduğunu belirtti.

"Kadınların bilgi ve deneyimlerini kullanmadan ilerlememiz mümkün değil"

Göktaş, "Kadınlar mutluysa çocuklar mutlu, çocuklar mutluysa aileler mutlu. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye diyerek bu yola koyulduk. Bu güzel eserleri Şırnaklı kadınlarımıza, çocuklarımıza, ailelerimize kazandırarak gerçekten en hayırlı hizmeti sunmuş olduğumuzu bir kere daha görmüş olduk. Kadınların bilgi ve deneyimlerini kullanmadan sosyal kalkınmada ilerlememiz gerçekten mümkün değil. Kadınların her alanda değer yaratabilmeleri için tüm koşulları hazırlamalıyız. Aile ve toplumun yaşam kalitesini artırarak ekonomimizi güçlendirebilmek için kadınların potansiyelini tam anlamıyla kullanmamız lazım. İşte bu güzel ve güzide eser bunun için bir imkan." diye konuştu.

Şırnak genelinde açılan aile destek merkezlerinin de önemli bir imkan olduğuna işaret eden Göktaş, kadınların güçlenmesi, toplumda daha görünür olması, hem toplumda hem de ailede çocuklarıyla birlikte daha mutlu olmaları için bu eserleri onlara kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Göktaş, "2002'de kadınların iş gücüne katılımı yüzde 27 iken 2023'te bu oran yüzde 30'a vardı ve kadınların istihdama katılım oranı yüzde 25'ten yüzde 31'e yükseldi. Kadınları desteklemek, geleceklerini kuran genç kadınlar yetiştirmek için onlara her türlü imkanı ve desteği sağlamaya devam edeceğiz. İnşallah bu güzide eserler sadece başlangıçtır. Önümüzdeki dönemde Şırnaklı kadınlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize yapacağınız yatırımlar bizleri şimdiden heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, kadın ve çocuklar için yapılan bu yatırımların çok değerli olduğunu belirterek, Şırnaklıların bunu fazlasıyla hak ettiğini, bu hizmetlere layık olduğunu ifade etti.

Atay, " Şırnak'ın geçmişteki fotoğrafları, görüntülerini gördüm. Şırnak yeniden var oldu. Burada belediyemizin çok ciddi emekleri, destekleri var. Sayın Bakanımızın özellikle çok ciddi katkıları var. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ise Şırnak'ın çehresini değiştireceklerini ifade ederek, Şırnaklıların mutlu ve huzurlu yaşam sürecekleri güvenli şehir inşa etmek için tüm imkanları seferber edeceklerini kaydetti.

Açılışını yaptıkları merkezin, bu çalışmaların bir neticesi olduğunu dile getiren Tatar, ülkenin bilimde, sanayide, savunmada, teknolojide, ulaşımda ve birçok alanda hızla ilerleyişini sürdürmeye devam ettiğini aktardı.

Tatar, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattığımız büyük atılımlar her alanda devam edecektir." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da hizmete açılan merkez ile ilgili bilgi vererek, merkezin Şırnaklılara hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra "Belediye Kadın Yaşam Merkezi-Bilgi Evi-Kütüphane, Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi"nin açılışı yapıldı. Bakan Göktaş, merkezi gezdi.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, bazı kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra kadınlar ve gençler katıldı.