SPOR Ahmet Ürkmezgil'in eşi Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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SPOR Ahmet Ürkmezgil'in eşi Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SPOR Ahmet Ürkmezgil'in eşi Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandıALİ DANAŞ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'in bu sabah vefat eden eşi Füsun Ürkmezgil, son yolculuğuna uğurlandı.

SPOR Ahmet Ürkmezgil'in eşi Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı

ALİ DANAŞ İSTANBUL,(DHA)- Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Ürkmezgil'in bu sabah vefat eden eşi Füsun Ürkmezgil, son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir tedavi gören ve bu sabah hayatını kaybeden Füsun Ürkmezgil'in cenazesine, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler, eski başkan Fikret Orman ile döneminin yöneticileri, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ve spor camiasından birçok isim katıldı.

Merhumenin cenazesi Merkezefendi Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

SPOR Ahmet Ürkmezgil'in eşi Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı

SPOR Ahmet Ürkmezgil'in eşi Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı

SPOR Ahmet Ürkmezgil'in eşi Füsun Ürkmezgil son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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