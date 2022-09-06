Ahmet Kaya, Atatürk'ün Mal Varlığını Bağışlarken Söylediği Sözlerin Atatürk Köşkü'nden Kaldırılmasına Tepki Gösterdi: ""O Çelişkiyi Milletin...

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mal varlığını Türk milletine bağışlarken söylediği sözlerin Trabzon’daki Atatürk Köşkü’nden kaldırılmasına ilişkin, “Millet fakrı zaruret içinde sıkıntı yaşarken AKP’nin kadroları zenginleşti. Ama büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, bütün mal varlığını Türk milletine bağışladı. O çelişkiyi milletin okumasından mı rahatsız oldular da kaldırdılar diye sormadan edemiyorum” dedi.

Haber : TAMER ARDA ERŞİN - Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mal varlığını Türk milletine bağışlarken söylediği sözlerin Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nden kaldırılmasına ilişkin, "Millet fakrı zaruret içinde sıkıntı yaşarken AKP'nin kadroları zenginleşti. Ama büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, bütün mal varlığını Türk milletine bağışladı. O çelişkiyi milletin okumasından mı rahatsız oldular da kaldırdılar diye sormadan edemiyorum" dedi.

Ahmet Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Giresun ziyaretini ve Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine ilişkin yazının kaldırılmasını ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun Karadeniz'de ilgiyle karşılandığını vurgulayan Kaya, gözlemlerini şöyle anlattı:

"Biz Sayın Genel Başkan'ım gelmeden önce belli görüşmeler ve davetler yapıyoruz. Altyapı diyebileceğimiz şekilde planlama yapıyoruz. Gittiğimiz birçok kurum, kuruluş, dernek ve odada insanlar şunu söylüyorlar: 'Biz, eski AK Parti yöneticisiyiz, MHP'de siyaset yaptık, Ülkü Ocakları'nda çalıştık fakat bu gidişat, gidişat değil. Türkiye'nin umudu CHP'dir, Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Türkiye'nin umudu, Altılı Masa, yani millet masasıdır. Aman bir olun, bizi bu sıkıntıdan çekin çıkarın'.

Konuştuğumuz insanların söylediklerini değerlendirdiğim zaman, Türkiye adına umut verici tablonun gelecekte, ilk seçimde geldiğini görüyorum. Bütün Karadeniz için bunu söyleyebilirim. Gittiğimiz her yerde, hiç görmediğimiz ilgi ve alaka ile karşılaşıyoruz, görmediğimiz kitlelerle buluşuyoruz. Emareler net olarak CHP ve Millet İttifakı'nın iktidarını müjdeliyor."

Kaya, Kılıçdaroğlu'na da özel bir ilginin olduğunu belirterek, bir MHP'linin kendisine söylediklerini şöyle aktardı:

"MHP'de siyaset yaptığını söyleyen bir vatandaşın söylediği çok ilgi çekiciydi. 'Devleti en iyi bilen, şu anki liderler içinde sizsiniz Sayın Genel Başkan'ım ve Türkiye'yi düze çıkaracak olan da sizsiniz. Sizin liderliğinize, bilgi ve birikiminize çok güveniyoruz' dedi. Karşı mahalleden olarak nitelendirebileceğimiz insanlarda da bu tür tespitleri sıklıkla görüyoruz."

"MİLLETİN OKUMASINDAN MI RAHATSIZ OLDULAR"

Kaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletine bütün mal varlığını bağışladığı yer olan Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nden Atatürk'ün yazısının kaldırılmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Atatürk, 11 Haziran 1937'de Atatürk Köşkü'nde bütün mal varlığını Türk milletine bağışlamıştı. O sırada söylediği çok değerli sözler var. 'Mal ve mülk bende ağırlık yapıyor. Bütün malımı, mülkümü milletime bağışlamaktan ferahlık duyuyorum. İnsanın asıl zenginliği manevi mirasındadır' gibi çok derin, anlamlı, kıymetli sözler bunlar.

Tokat Milletvekilimiz Kadim Durmaz ile Edirne Milletvekilimiz Okan Gaytancıoğlu, Trabzon'a misafirim olarak geldiler. Bu arada bir boşluk bulduk, onların misafir edeyim dedim. Atatürk Evi'ne çıktık. Orada, vasiyet odasında bu söz çok kıymetlidir. Odaya girmeden 'Burada bir söz vardır, Büyük Önder'imizin sözü' diye anlattım. Odaya girdik, söz yok. Sordum, dediler ki 'Rengi soldu, depoya kaldırdık'. Böyle bir şey olabilir mi?

Arkasında şöyle bir düşünce mi var demeden edemedim. Türkiye'nin içinde olduğu durumu biliyorsunuz. Millet yoksullaşırken AK Parti kadroları hiç olmadık yerde zenginleştiler. Millet fakrı zaruret içinde sıkıntı yaşarken AKP'nin kadroları zenginleşti. Ama büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, bütün mal varlığını Türk milletine bağışladı. O çelişkiyi milletin okumasından mı rahatsız oldular da kaldırdılar diye sormadan edemiyorum."