Ahmet Davutoğlu, Mansur Yavaş'ı kabul etti
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Gelecek Partisi Genel Merkez'inde kabul etti.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Gelecek Partisi Genel Merkez'inde kabul etti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Gelecek Partisi Genel Merkez'inde ziyaret etti.
Kaynak: ANKA / Güncel