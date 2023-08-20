CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın'dan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıtın ulaşım ve nakliyede temel girdi kalemi olduğunu belirterek, akaryakıta yapılan zamların enflasyonu daha da artıracağını bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıtın ulaşım ve nakliyede temel girdi kalemi olduğunu belirterek, akaryakıta yapılan zamların enflasyonu daha da artıracağını bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yanlış ekonomi politikası nedeniyle arttığını belirtti.

Benzin ve motorin fiyatının son üç ayda ikiye katlandığını vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Mevcut ekonomik veriler bu artışın daha da süreceğini gösteriyor. Akaryakıt zamları, başta ulaşım ve nakliye olmak üzere bütün sektörlerde temel bir girdi olduğu için üretim maliyetlerinin artmasına neden oluyor. Üretim maliyetlerinin artması çarşı, pazar ve raf fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Başka bir deyişle akaryakıt zamları enflasyonda domino etkisi yaratacak. Akaryakıtın litre fiyatında yaklaşık 6 liralık artış temmuz ayında tarihi bir enflasyona neden olmuştu. Ağustos ayındaki zamlar enflasyonu daha da yükseltecek."