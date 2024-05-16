Ahlat'ta Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenlendi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü yapıldı.

Saadet Ayber Özel Eğitim ve Uygulama Okulu tarafından Ahlat Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle düzenlenen yürüyüşe katılanlar Kaymakamlık önünde toplandı.

Katılımcılar, öğrencilerden oluşan bando takımı eşliğinde "Engelleri Birlikte Aşalım", "Candan Bir Dokunuş", "Eğitim Sevgiyle Başlar" dövizleri taşıyarak belediye önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşe Kaymakam Batuhan Bingöl, Belediye Başkan Vekili Sunullah Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, kurum amirleri, vatandaşlar ve engelliler katıldı.