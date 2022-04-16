Ahlat Belediyesinden iftar programı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde belediye tarafından düzenlenen iftar programında AK Parti Milletvekili Vahit Kiler ile Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen iftar programına vatandaşlar ilgi gösterdi. Milletvekili Kiler ve Başkan Çoban, masaları dolaşarak vatandaşların sorunlarını dinledi.

İftarın ardından konuşan Kiler, iftar programının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 yıldır vatandaşlarla bir araya gelemediklerini aktaran Kiler, şöyle konuştu:

"Bu ramazan ayını doya doya geçiriyoruz. Bir haftadır Bitlis'teyiz. Vatandaşlarımızla, esnafımızla bir araya geliyoruz. Dünyada bazı sıkıntılar var. Tam pandemiden kurtulduk derken özellikle son dönemde yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı dünyayı ekonomik olarak sarstı. Dünyanın gözü önünde Türkiye, Cumhurbaşkanımız önderliğinde barışın mimarlığını yapıyor. İnanıyorum ki bayram sonrası dünyada huzura kavuşacak. Bunun için dua ediyoruz. Artık dünya küçüldü. Bir yerde savaş varsa bunu hissetmememiz mümkün değil, fiyat artışlarında, akaryakıtta, petrolde hissediyoruz. Dolayısıyla savaşın bitmesi gerekiyor. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın üstlendiği rol çok önemli. Tüm Avrupa liderimizi takdir ederek alkışlıyor. İnanıyorum ki senenin ikinci yarısından sonra ekonomik olarak rahata kavuşacağız. Fiyatlarda bir istikrar olacak. Tabi bunu birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız. Biz bir ve beraber oldukça hiç kimse sırtımızı yere getiremeyecek. Güçlenen bir Türkiye var. Askeri ve savunma alanında güçlenen bir Türkiye var. Allah'ın izniyle bu devam edecek."

Başkan Çoban ise "Dünya birçok sıkıntıyı yaşarken ülkemiz çok şükür her türlü sıkıntıyı bertaraf edecek kudrettedir. Bu vesileyle hükümetimizin ve devletimizin arkasında dimdik duracağız. Tüm hizmetlerimizde bizlere destek veren hükümetimize ve sayın vekillerimize teşekkür ediyoruz. Güzel hizmetler yapıyoruz ama bilin ki tüm bu hizmetlerin arkasında hükümetimiz var. İlçemiz Cumhurbaşkanımızın da gözbebeğidir." diye konuştu.

Programa Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan, MHP Bitlis İl Başkanı Tekin Uçak, MHP Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar, partiler de katıldı.