Ağrı'daki Okullardan Hatay'daki Çocuklara Oyuncak Yardımı

Ağrı'daki okullarda eğitim gören öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'daki çocuklara oyuncak gönderdi.

Valilik koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelindeki okullar ile depremlerde en çok yıkım ve can kaybının olduğu illerden Hatay'daki okulların "kardeş okul" olması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kentteki öğrencilerin, Hatay'daki çocuklara oyuncak gönderip dayanışma göstermesi amacıyla "Kardeşim Seni Unutmadık" projesi hayata geçirildi.

İbrahim Çeçen İlkokulunda düzenlenen programa katılan Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, öğrencilerle toplanan oyuncakları kolilere yerleştirdi.

Vali Koç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Depremin olduğu ilk günlerde Osmaniye'de "Koordinatör Vali" olarak görev yaptığını hatırlatan Koç, şöyle konuştu:

"Acılara, umutlara, sevinçlere ve zaman zaman hüzünlere tanık olduk. Bizi orada umutlandıran ve şevkimizi artıran en önemli hususlardan bir tanesi, asrın felaketi olarak nitelediğimiz deprem afetini bu millet, 7'den 70'e her kesimden bütün farklılıkları bir kenara bırakarak devletimizin kurumlarıyla ve dünyadan da gelen bütün yardımlarla asrın dayanışmasına çevirdiler."

Koç, deprem sürecinde devlet ve milletin el ele vererek bölgeye her türlü yardımı ulaştırmak için elinden geleni yaptığını anlattı.

Devletin kısa sürede kalıcı konutları depremzedelere teslim etmeye başladığını anımsatan Koç, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız arasında geleceğe umut ve heyecanla bakmamıza vesile olan yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Buradaki minik kalplerimizin kendileri gibi deprem bölgesinde zor şartlarda eğitimlerine devam etmek isteyen arkadaşları var. Öğrencilerin bu bilinçten ayrılmamaları, yavrularımızın yardımlaşma ve paylaşma duygularını geliştirmek amacıyla proje gerçekleştiriyoruz."

Proje kapsamında Hatay'daki okullar ile Ağrı'daki okulların kardeş okul olacağını aktaran Koç, "Öğrencilerimizi minicik elleriyle oradaki kardeşlerine ulaştırılmak üzere bir nebze de olsa onların mutlu olmalarını sağlamak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla kendilerinin temin ettiği bu oyuncakları paketlediler. Oradaki arkadaşlarına ulaştırılmak üzere yola çıkaracaklar. Biz öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Allah bir daha bu memlekete böyle bir afet yaşatmasın." diye konuştu.

Öğrencilerden Tenzile Yılmaz da arkadaşlarına oyuncak gönderdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Programa, Vali Yardımcısı Bülent Şimşek ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek de katıldı.