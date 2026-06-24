Haberler

Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'na tırmanışlar başladı

Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'na tırmanışlar başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'nda tırmanış sezonu açıldı. Bulgaristan'dan gelen 10 kişilik grup, rehber eşliğinde 12 saatte zirveye ulaştı. Zirvede 1,5 metre kar kalınlığı bulunuyor.

TÜRKİYE'nin çatısı olarak bilinen 5137 metre rakımlı Ağrı Dağı'na tırmanış sezonu başladı. Bulgaristan'dan gelen 10 kişilik grup, 12 saatte zirveye ulaşırken, yabancı dağcılara eşlik eden Türkiye Dağ Kayağı Federasyonu Dağ Kayağı antrenörü Selçuk Taş, "3300 metre rakımdan zirveye kadar yaklaşık 1,5 metre kalınlığında kar tabakası var" dedi.

Yoğun kar yağışının yaşandığı kış sezonunun ardından havaların ısınması ile Ağrı Dağı'na tırmanışlar başladı. Bölgeye gelen yerli ve yabancı dağcılar, rehberler nezaretinde zirve yürüyüşü yapıyor. Bulgaristan'dan gelen 10 kişilik grup, Türkiye Dağ Kayağı Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü Selçuk Taş rehberliğinde Ağrı Dağı'na tırmandı. 3300 rakımdan tırmanışa başlayan grup, hava şartlarının da iyi olması nedeniyle yaklaşık 12 saatte zirveye ulaştı. Yaklaşık 1,5 metre kalınlığında kar bulunan zirvede bol bol fotoğraf çekip görüntü alan dağcılar, dönüş yolculuğuna geçti. Bazı dağcılar, yürümek yerine kendilerini dağın yamacından kayarak inmeyi tercih etti.

'ZİRVEDE OLDUKÇA FAZLA KAR VAR'

Selçuk Taş, yerli ve yabancı dağcıların Ağrı Dağı tırmanışlarına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Taş, "3300 metre rakımdan zirveye kadar yaklaşık 1,5 metre kalınlığında kar tabakası var. Geçmiş yıllara oranla oldukça fazla kar var. Umarım problemsiz bir sezon geçiririz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı

İnsan hayatını hiçe sayan vurgun! 19 eczacı gözaltına alındı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı

Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Tel Aviv'deki yakıt ikmal uçaklarını çekmeye başladı

İsrail'de dikkat çeken hareketlilik
Metrobüs durağında ilginç anlar! Motosikleti durdurup kadın yolculara seslendi

Metrobüs durağında ilginç anlar! Motoru durdurup kadınlara seslendi
Büyü yaptı, Kane dondu kaldı! Herkes onu konuşuyor

Büyü yaptı, yıldız isim dondu kaldı! Herkes onu konuşuyor
İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar

İstanbul Boğazı'nda nefes kesen anlar
CHP'de kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu bu yazılanları görmesin

CHP'de kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu bu yazılanları görmesin
Tasma rezaletinde çarpıcı detay! Görüntüler için genç kadına para ödemiş

Gören dönüp bir daha baktı! Nedeni saatler sonra ortaya çıktı
Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim

Kapı sesi için komşusunu katleden caniden skandal ifade