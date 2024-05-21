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Ağrı'da yapılan çalışmada 7 ruhsatsız silah ve tabanca ele geçirildi

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Ağrı'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 7 ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunus Timleri, kentte huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı'da polis ekiplerince mayıs ayında yapılan çalışmada 7 ruhsatsız silah, 2 kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunus Timleri, kentte huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, 1-20 mayıs tarihlerinde denetim yapan ekipler, 7 ruhsatsız silah, 1 yivsiz otomatik tüfek, 11 fişek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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