Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da Küçük Şefler Büyük Hedefler Projesi ile öğrenciler pizza yapmayı öğreniyor

Güncelleme:

Ağrı'da başlatılan 'Küçük Şefler Büyük Hedefler Projesi' kapsamında kırsaldaki öğrenciler, üniversite mutfağında pizza yapmayı öğreniyor. Valilik koordinesinde İbrahim Çeçen Üniversitesi, İbrahim Çeçen Vakfı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kırsaldaki öğrenciler için 'Küçük Şefler Büyük Hedefler Projesi' hayata geçirildi.

Ağrı'da başlatılan "Küçük Şefler Büyük Hedefler Projesi" kapsamında kırsaldaki öğrenciler, üniversite mutfağında pizza yapmayı öğreniyor.

Valilik koordinesinde İbrahim Çeçen Üniversitesi, İbrahim Çeçen Vakfı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle kırsaldaki öğrenciler için "Küçük Şefler Büyük Hedefler Projesi" hayata geçirildi.

Bu kapsamda üniversitenin yerleşkesindeki İbrahim Çeçen Vakfı Gastronomi Mutfak Sanatları Uygulama Laboratuvarı'nda çeşitli okullardan gelen öğrenciler için program düzenlendi.

Programa katılan Vali Mustafa Koç, öğrencilerle pizza yaparak vakit geçirdi. Pizzalar daha sonra öğrencilere ikram edildi.

Programın devamında Koç, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla kadınlara çiçek takdim ederek günlerini kutladı.

Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin 10 hafta süreceğini ve her hafta 16 öğrencinin pizza yapımını öğreneceğini söyledi.

"Ben de hayatımda ilk defa pizza yaptım"

Çocukların hem üniversite ortamını gördüğünü hem de pizza yapmayı öğrendikleri için mutlu olduklarını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın eğlenerek hayallerini gerçekleştirebilmeleri, hayal ettiklerini uygulayabilmeleri, hem üniversite ortamını görmeleri hem de öğrenci ağabey ve ablalarıyla tanışabilmeleri beceri ve yeteneklerini geliştirebilmeleri için güzel bir etkinlik oldu. Yavrularımızın hayalindeki pizzaları onlarla yaptık. Öğrencilerimiz çok güzel pizzalar yaptılar. İlk defa hamur açmalarına rağmen gayet profesyonel gibiydiler. Hangi alanda olurlarsa olsunlar ben başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Ben de hayatımda ilk defa pizza yaptım."

Programa, AİÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Doç. Dr. Meral Dinçer katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Müdürlüğü Ağrı Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti İzmir Dikili Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Dikili adayı Sinan Özer ve Leyla Yıldız Yardımcı kimdir? DEM Parti İzmir Foça Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Foça adayı Özgür Turunçoğlu ve Fahri Akpirinç kimdir? DEM Parti İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Gaziemir adayı İsmet Başcı ve Emine Dayıoğlu kimdir? DEM Parti İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Güzelbahçe adayı Özlem Aydınalp ve Nazmi Yavuz kimdir? DEM Parti İzmir Karabağlar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karabağlar adayı Ozan Yıldırım ve Nursel Güner Sezer kimdir? Aydemir Alıçlar kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Aydemir Alıçlar kaç yaşında, nereli? Onur Emrah Yıldız kimdir? CHP İzmir Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karaburun adayı Menfi Yılmaz ve Oya Kızılkaya Zeyrek kimdir? Selim Aydın Gümüşdal kimdir? Zafer Partisi İstanbul- Beyoğlu Belediye Başkan adayı Selim Aydın Gümüşdal kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Karşıyaka Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Karşıyaka adayı Menfi Yılmaz ve Oya Kızılkaya Zeyrek kimdir? Lal Denizli kimdir? CHP İzmir Çeşme Belediye Başkan Adayı Lal Denizli kaç yaşında, nereli? Görkem Duman kimdir? CHP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Kemalpaşa adayı Bedi Şener ve Elbiran Yaşar kimdir? Ömer Ekşi kimdir? CHP İzmir Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Ekşi kaç yaşında, nereli? Şakir Başaran kimdir? CHP İzmir Beydağ Belediye Başkan Adayı Şakir Başaran kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title