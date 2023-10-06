Ağrı'da hırsızlık suçlarından aranan şahıs yakalandı

Ağrı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan O.E.C. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı'da birçok suç kaydı bulunan hırsız yakalandı

AĞRI - Ağrı'da çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan hırsız, cezaevine gönderildi.

Ağrı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin yapmış olduğu operasyon neticesinde hakkında 1 Yıl 8 Ay kesilmiş hapis cezası ile birlikte 4 ayrı yakalama kararı bulunan ve 4 ayrı hırsızlık olayının firari şüphelisi olarak aranan O.E.C. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.