Ağrı'da Gümrük Kaçağı Botoks ve Şampuan Ele Geçirildi

Ağrı'da, gümrük kaçağı 7 bin 295 botoks ilacı ve 1010 vücut geliştirme ilacı ile 4200 litre sahte şampuan ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda gümrük kaçağı 7 bin 295 botoks ilacı, 1010 vücut geliştirme ilacı ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri aynı ilçedeki bir başka operasyonda ise 4200 litre sahte şampuan ele geçirdi, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.