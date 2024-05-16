Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da Gösteri Yürüyüşleri ve Protesto Eylemleri Yasaklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valiliği, saldırı olaylarının önüne geçmek ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla gösteri yürüyüşleri ve protesto eylemlerini 4 gün süreyle yasakladı.

Ağrı Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 4 gün süreyle yasaklandığı duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, saldırı olaylarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Ağrı ili coğrafi sınırları içerisinde, bu geceden itibaren 19 Mayıs günü saat 23.59'a kadar Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu" hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının yasaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler, dini ve milli bayramlar hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerinde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: AA / Güncel

Ağrı Valiliği Ağrı Güvenlik Politika Güncel Haberler

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk'e 10 yıl hapis cezası verildi, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Kobani davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

Kobani davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet Türk: Karar verenler yargıçlar değil siyasiler

 Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezası

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yozgat ve Şanlıurfa'yı işaret etti: Yanlış aday yüzünden kaybettik
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title