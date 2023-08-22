Ağrı'da Devletin Tohum Desteğiyle Patates Üretimi Başladı

Ağrı'da bu yıl hayata geçirilen proje kapsamında devletin tohum desteğiyle toplamda 500 dekarlık alanda üretimine başlanan patateste yüksek verim bekleniyor.

Zengin akarsu kaynaklarına sahip ve tarımın yaygın yapıldığı kentte, bitkisel üretim çeşitliliğinin artırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla çiftçilere destekler sunulmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce bu yıl hayata geçirilen "Patates Yetiştiriciliği Projesi" ile çiftçilere yüzde 80 hibeyle patates tohumu dağıtıldı.

Yağışlı geçen ilkbahar aylarında toprakla buluşturulan tohumlar, modern sulama sistemleriyle de sulanarak filizlendi.

Patateslerin olgunlaşmaya başladığı ve sonbaharda hasadı yapılacak patateste yüksek verim bekleniyor.

"Dekara asgari 4 ton civarında verim bekliyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin, AA muhabirine, kentin 2 milyona yakın hayvan varlığı ve 3,5 milyon dekarlık tarım arazisiyle ülkenin önemli bitkisel ve hayvansal üretim merkezlerinden olduğunu söyledi.

Çiftçilerin ürettikleri ürünlerde verimi artırmak ve bitkisel ürün çeşitliliğini çoğaltmaya yönelik yoğun projeler yaptıklarını ifade eden Engin, şöyle konuştu:

"60 çiftçimize 500 dekar alanda ekilmek üzere yüzde 80 hibeyle patates tohumu verdik. Bu sene bütün bitkisel üretimde bereketli bir yıl geçiriyoruz. Patates projemizin veriminin yüksek ve çiftçimizin umduğu gibi bir sonuç vermesi bizi mutlu ediyor. Bu projemizle ilimizde patates yetiştiriciliğine yönelik de yoğun bir talep ve geri dönüşün olduğunu görüyoruz. Bizler de ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik projelerimizi artırarak devam etmeyi hedefliyoruz. Bugün 23 dekarlık bir tarladayız. İnşallah dekara asgari 4 ton civarında verim bekliyoruz. Bu, Türkiye ortalamasının üstünde olan bir verimdir."

"Hem tohumların kalitesi iyi hem de çiftçinin memnuniyeti yüksek"

Çiftçilerin daha fazla katma değer oluşturması ve aile işletmelerinin desteklenmesine yönelik bu tip projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini vurgulayan Engin, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin de yoğun ilgisini görüyoruz. 2 bin ton civarında patates rekoltesi bekliyoruz. Bu projeler ilimize ve çiftçilerimize örnek oluyor. Çiftçiler, yapmış olduğumuz projelerle farklı ürünleri de görmüş oluyor. Bu da çiftçilerimizin hem bakış açısını değiştiriyor hem de daha küçük alanlarda daha fazla değerli ürünlere yöneltiyor. Tarım teşkilatı olarak Ağrı'da ilk defa patates yetiştiriciliği projesi başlattık. Hem verdiğimiz tohumların kalitesi iyi hem de çiftçinin memnuniyeti yüksek."

Diyadin ilçesinde çiftçilik yapan Özal Bakır da daha önce arpa ile buğday ektiklerini ve devlet desteğiyle patates üretimine başladıkları için memnun olduklarını dile getirdi.

Yetişen patatesin kaliteli olduğunu anlatan Bakır, "Patates ektiğimiz tarla 1850 rakımda bulunuyor. Burada rakım seviyesi yükseldikçe patatesin kalitesi de artıyor. Tohumluk üretimi yapsak onun da kalitesi yüksek olacak. Dekar başına 4 ton ve üzeri verim bekliyoruz. Suyumuzu Murat Nehri'nden alarak yağmurlama sulama sistemiyle tarlamızı suluyoruz. Genelde çiftçilerimiz arpa ve buğday ekiyor. Patates ektiklerinde daha güzel verim alacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.