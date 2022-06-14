Ağrı'da bulunan kurt yavruları tedavi altına alındı Ağrı'nın Tutak ilçesinde vatandaşlarca doğada bulunan 2 kurt yavrusu, tedavi altına alındı. Ağrı'nın Tutak ilçesinde vatandaşlarca doğada bulunan 2 kurt yavrusu, tedavi altına alındı. İlçede kurt yavrularını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemelerde yavruların annesinin olmadığını belirledi. Ekipler, karınlarını doyurdukları kurtları, bakım ve muayenelerinin yapılması için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine götürdü. Kurt yavrularının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Abdullah Söylemez - Güncel Doğa Koruma ve Milli Parklar Tutak Ağrı Güncel Haberler

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