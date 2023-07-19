Ağrı'da bir köyde evin bahçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Ağrı'nın merkeze bağlı Yoğunhisar köyünde bulunan bir evin bahçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında evin bahçesinde bulunan tarım ürünleri hasar gördü.

Ağrı'da bir köyde bulunan evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın merkeze bağlı Yoğunhisar köyünde bulunan bir evin bahçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangını çıktı. Çevrendekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye jandarma ekipleri sevk edildi. Güçlükle kontrol altına alınan yangında evin bahçesinde bulunan tarım ürünleri hasar gördü. - AĞRI