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Ağrı'da 2 Katlı Bir Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Ağrı'nın Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Ağrı'da 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Bahçelievler Mahallesi İtfaiye Ağrı Olay İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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