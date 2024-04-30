Ağrı'da 2 Katlı Bir Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
Ağrı'nın Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Ağrı'da 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Ekiplerce kısa sürede söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.