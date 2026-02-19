AGİT Parlamenter Asamblesi 25. Kış Toplantısı Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) 25. Kış Toplantısı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da başladı.

Viyana'daki Hofburg Kongre Merkezi'nde başlayan toplantıya, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu, AGİT PA Başkanı Pere Joan Pons, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Walter Rosenkranz, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Türkiye adına ise AGİT PA Türk Grubu Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve çok sayıda parlamenter katıldı.

Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna'da "uluslararası hukuku ihlal etmeye" devam ettiğini söylediği Rusya'nın "hesap vermesi" gerektiğini ifade etti.

AGİT PA Başkanı Pons da Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünün tartışmaya kapalı olduğunu dile getirerek "Bu sadece askeri bir sınav değil. Aynı zamanda, geleceğimizi hukukun mu yoksa gücün mü şekillendireceğine dair bir sınavdır." dedi.

AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu, Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Sinirlioğlu, AGİT'in, savaşı sona erdirmek için taraflar arasında müzakere edilerek varılabilecek bir anlaşmanın uygulanmasının izlenmesinde rol oynamaya hazır olduğuna işaret etti.

İki gün sürecek AGİT PA 25. Kış Toplantısının ilk gününde, "Siyasi İşler ve Güvenlik Genel Komitesi", " Demokrasi, İnsan Hakları ve İnsani Sorunlar Genel Komitesi", "Ekonomi, Bilim, Teknoloji ve Çevre Genel Komitesi" oturumları yapıldı.

AGİT bölgesinden toplantıya katılan yüzlerce parlamenter, güvenlik, insan hakları, demokrasi ve ekonomik, çevresel zorluklar gibi birçok konuyu ele aldı.