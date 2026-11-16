Ağıralioğlu, 'makamlar milletin emanetidir' diyerek yetki kullananları uyardı

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Devletin imkanlarını kullanmak, o imkanların sahibi olmak değildir. Millet size 5 yılda bir yetki veriyor. O yetkiyle milletin parasını harcıyor, milletin geleceğine ilişkin kararlar alıyorsunuz. O makamlar sizin mülkünüz değil, milletin emanetidir. Bu devletin sahibi değil, milletin hizmetkarısınız. Bunu unuttuğunuz gün, milletin size verdiği emaneti taşıma hakkınızı da kaybedersiniz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Harcadığınız para milletin parası. Sattığınız mal milletin malı. Aldığınız borcun kefili millet, ödeyecek olan yine millet. Yetmezse çocuklarımız, torunlarımız ödeyecek. Ama bütün bunları milletin imkanlarıyla yapıp bir de millete bağırıyorsunuz! Devletin bütün imkAnlarını yönetiyorsunuz. Bütçeyi siz hazırlıyor, vergileri siz topluyor, harcamaları siz yapıyorsunuz. Hangi kaynağın nereye aktarılacağına, hangi yatırımın yapılacağına, hangi borcun alınacağına siz karar veriyorsunuz. Sonra dönüp millete fedakarlık yapmasını söylüyorsunuz. Emekliye sabret diyorsunuz. Asgari ücretliye idare et diyorsunuz. Esnafa, sanayiciye, çiftçiye biraz daha dayan diyorsunuz. Millet zaten yıllardır dayanıyor! Çalışıyor, üretiyor, vergisini ödüyor, çocuklarını okutmaya, evini geçindirmeye, yarınını kurtarmaya çalışıyor.

"BU DEVLETİN SAHİBİ DEĞİL, MİLLETİN HİZMETKARISINIZ"

Bu millet sizden kendi cebinizden para istemiyor. Kendi alın teriyle kazandığı, vergileriyle hazineye koyduğu paranın hakkaniyetle kullanılmasını istiyor. Kaynakların bir avuç insanın menfaatine değil, 86 milyonun refahına hizmet etmesini istiyor. Çocuklarına iş, evine bereket, emeklisine insanca yaşayabileceği bir gelir istiyor. Çok mu şey istiyor bu millet sizden? Devletin imkanlarını kullanmak, o imkanların sahibi olmak değildir. Millet size beş yılda bir yetki veriyor. O yetkiyle milletin parasını harcıyor, milletin geleceğine ilişkin kararlar alıyorsunuz. O makamlar sizin mülkünüz değil, milletin emanetidir. Siyasetçinin görevi de bu emaneti kendi kudretini büyütmek için değil, milletin refahını artırmak için kullanmaktır. Bu devletin sahibi değil, milletin hizmetkarısınız. Bunu unuttuğunuz gün, milletin size verdiği emaneti taşıma hakkınızı da kaybedersiniz."

Kaynak: ANKA