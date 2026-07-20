Ağın'da nohut hasat etkinliği düzenlendi
Elazığ'ın Ağın ilçesinde nohut hasat etkinliği düzenlendi. Kaymakam Tuğçe Yılmaz, çiftçilere bereketli hasat diledi. Etkinliğe belediye başkanı, tarım müdürleri ve üreticiler katıldı.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde nohut hasat etkinliği gerçekleştirildi.
Bahadırlar köyünde düzenlenen hasat programında konuşan Kaymakam Tuğçe Yılmaz, hasadın tüm çiftçilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunarak, bütün imkanlarıyla çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.
Etkinliğe, Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Gündüz ve üreticiler katıldı.
Kaynak: AA / Pirhasan Doğan